Об этом рассказали 22 января в Офисе Президента. На встрече были студенты всех регионов Украины и представители Военного института КНУ.

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О чем говорили на встрече

Президент Зеленский отвечал на вопросы молодежи. Он заявил, что победу Украины можно одержать уже в 2023 году.

Скорость завершения войны зависит от нескольких вещей: крепости внутри Украины и крепости извне – помощи партнеров. И нельзя допускать замедления процессов извне, что внутри, потому что это будет затягивать войну, – сказал Зеленский.

Борис Джонсон заверил, что союзники помогут победить Украине. Он горд за то, что Великобритания первой пришлет танки Challenger.

"Мы, ваши друзья, поможем вам как можно быстрее закончить эту войну в 2023 году. Это будет лучше всего для мира – чтобы не погибали люди, и это будет лучше для Украины и, честно говоря, для русского народа тоже. Закончим уже это", – подчеркнул Джонсон.

Он добавил, что Украине нужны самолеты и более совершенное вооружение всех видов. Бывший премьер убежден, что увеличение военной помощи не приведет к эскалации, потому что Россия использует на украинской территории все имеющиеся средства.



Джонсон и Зеленский / Фото Офиса Президента



Борис Джонсон / Фото Офиса Президента

Обращение к студентам

По словам Зеленского, студенты могут доносить до мира правду о событиях в Украине. Он попросил продвигать украинскую формулу мира.

Вы разбираетесь в соцсетях, в гаджетах, можете скорее других людей передавать эту информацию, – сказал президент.

У Зеленского спросили, как он видит украинское высшее образование после войны. Президент считает, что оно должно быть конкурентоспособным.

"Мне кажется, самое главное, когда любое государство хочет такого студента, хочет такого специалиста. Знаний достаточно, чтобы быть свободным. Это очень важно: не искать работу, а быть свободным, чтобы за тобой ходил бизнес или государственные институции", – объяснил Зеленский.



Студенты на встрече 22 января / Фото Офиса Президента

Зеленский добавил, что образование должно быть актуальным, но не терять образовательных стандартов и достояний. По мнению президента, война продемонстрировала Украине, в каких областях следует модернизироваться. В частности, ракетные атаки и удары дронами указали на необходимость защиты и переформатирования электросетей, кибератаки – на необходимость большей защиты финансовых институций. Что касается блекаутов, то они побуждают разрабатывать и внедрять технологии, которые могут работать при полном выключении электроэнергии.

"Вот что я имею в виду, когда говорю, что образование должно быть конкурентоспособным и современным. Современные профессии. Мы должны знать, что мы не сможем больше жить так, как жили. И мы должны построить государство, которое будет образцом безопасности. И мне кажется, у нас для этого есть все шансы", – рассказал Зеленский.



Борис Джонсон приехал в Украину / Фото Офиса Президента



Студенты спрашивали Зеленского о будущем высшего образования / Фото Офиса Президента

Визит Джонсона в Украину 22 января: коротко