Про це розповіли 22 січня в Офісі Президента. На зустрічі були студенти з усіх регіонів України та представники Військового інституту КНУ.

До теми Наступ росіян на Запоріжжі, Джонсон у Києві: хронологія 333 дня війни

Про що говорили на зустрічі

Президент Зеленський відповідав на запитання молоді. Він заявив, що перемогу Україна можливо здобути вже у 2023 році.

Швидкість завершення війни залежить від декількох речей: міцності всередині України та міцності ззовні – допомоги партнерів. І не можна допускати уповільнення процесів що ззовні, що всередині, бо це затягуватиме війну, – сказав Зеленський.

Борис Джонсон запевнив, що союзники допоможуть Україні перемогти. Він гордий через те, що Велика Британія першою надішле танки Challenger.

"Ми, ваші друзі, допоможемо вам якомога швидше закінчити цю війну у 2023 році. Це буде найкраще для світу – щоб не гинули люди, і це буде краще для України й, чесно кажучи, для російського народу теж. Закінчімо вже це", – наголосив Джонсон.

Він додав, що Україні потрібні літаки й досконаліше озброєння всіх видів. Колишній прем'єр переконаний, що збільшення військової допомоги не призведе до ескалації, бо Росія використовує на українській території всі засоби, які має.



Джонсон та Зеленський / Фото Офісу Президента



Борис Джонсон / Фото Офісу Президента

Звернення до студентів

За словами Зеленського, студенти можуть доносити до світу правду про події в Україні. Він попросив просувати українську формулу миру.

Ви розбираєтесь у соцмережах, у гаджетах, можете швидше за інших людей передавати цю інформацію, – сказав президент.

У Зеленського запитали, якою він бачить українську вищу освіту після війни. Президент вважає, що вона має бути конкурентоспроможною.

"Мені здається, найголовніше, коли будь-яка держава хоче такого студента, хоче такого фахівця. Знань достатньо, щоб бути вільним. Це дуже важливо: не шукати роботу, а бути вільним, щоб за тобою ходив бізнес або державні інституції", – пояснив Зеленський.



Студенти на зустрічі 22 січня / Фото Офісу Президента

Зеленський додав, що освіта повинна бути актуальною, але не втрачати освітніх стандартів і надбань. На думку президента, війна продемонструвала Україні, у яких сферах слід модернізуватися. Зокрема, ракетні атаки та удари дронами вказали на необхідність захисту та переформатування електромереж, кібератаки – на потребу більшого захисту фінансових інституцій. Щодо блекаутів, то вони спонукають розробляти та впроваджувати технології, які можуть працювати за умови повного вимкнення електроенергії.

"Ось що я маю на увазі, коли кажу, що освіта повинна бути конкурентоспроможною та сучасною. Сучасні професії. Ми повинні знати, що ми не зможемо більше жити так, як жили. І ми повинні побудувати державу, яка буде зразком безпеки. І мені здається, у нас для цього є всі шанси", – розповів Зеленський.



Борис Джонсон приїхав до України / Фото Офісу Президента



Студенти запитували Зеленського про майбутнє вищої освіти / Фото Офісу Президента

Візит Джонсона до України 22 січня: коротко