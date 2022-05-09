Крещатик увидит парад победы – победы Украины, – новое обращение Зеленского 9 мая

Президент Владимир Зеленский записал новое обращение к 9 мая. Он подчеркнул, что Украина обязательно победит в этой войне, как победила над нацизмом во Второй мировой.

Зеленский напомнил, как 24 августа 2021 мы всей страной отмечали 30-летие нашей Независимости. По Крещатику шли наши военные и техника, а в небе летела "Мрия".

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Война двух мировоззрений

Президент процитировал слова великого украинского философа Григория Сковороды: "Нет ничего опаснее коварного врага, но нет ничего ядовитее мнимого друга." Эту истину, по словам Зеленского, мы хорошо поняли 24 февраля, когда на нас напал мнимый друг.

Это война двух армий, это война двух мировоззрений. Варваров, которые ракетами обстреливают музей Сковороды, и думают, что ими можно уничтожить нашу философию,

– добавил глава государства.

Эта философия раздражает и пугает россиян, потому что она им чужда. Все потому, что она заключается в свободе – мы свободные люди, идущие своим путем.

Не отдадим ни клочка земли и истории

Зеленский говорит, что на этом пути сегодня мы ведем войну и не отдадим ни клочка своей земли.

"Сегодня мы отмечаем День победы над нацизмом и никому не отдадим ни клочка своей истории", – добавил президент.

Мы гордимся своими предками, которые вместе с другими народами в составе антигитлеровской коалиции победили нацизм. Поэтому президент подчеркнул, что никому присвоить и аннексировать эту победу мы не позволим.

Миллионы украинцев боролись с нацизмом

Враг мечтал, что мы откажемся отмечать 9 мая и победу над нацизмом, чтобы слово "денацификация" получило шанс. Однако с нацизмом боролись миллионы украинцев. Нацистов выгнали из Луганска и Донецка, из Ялты и Симферополя, от оккупантов освободили Херсон, Мариуполь, Мелитополь и Бердянск. Они выгнали нацистов со всей Украины, но эти города особенно вдохновляют нас и верят, что мы точно прогоним оккупантов.

В День победы над нацизмом мы сражаемся за новую победу. Путь к ней тяжелый, но мы не сомневаемся, что победим,

– уверен Зеленский.

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