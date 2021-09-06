Фотографии полета флага Украины обнародовали в социальных сетях.

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На Донецк полетел флаг, который совершил путешествие по маршруту Краматорск – Марш Защитников (Киев) – Авдеевка. Накануне 8 сентября хочу напомнить нашим небратьям "Победили фашистов, победим и рашистов" Слава Украине!

– отметили в твиттере "Рядовой Жолудь".

Флаг прикрепили к воздушным шарикам, которые подняли его в небо.



Флаг Украины пролетел над оккупированным Донецком / Фото с твиттера "Рядовой Жолудь"

Украинцы в восторге

Украинские граждане выразили восхищение в комментариях в соцсетях:

"Аж слезы на глазах. Боже, ты знаешь, что делать. Всем причастным – моя искренняя благодарность".

"Мы и наши донецкие родственники передаем вам огромное Спасибо! Все будет Украина!".

Прекрасно, горжусь всеми вами, друзья, Респект всем, кто принес этот флаг на Марш! Волонтеры, которые организовали это действо и запустили флаг на Донецк, вы невероятные! Спасибо!".

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