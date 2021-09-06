Світлини польоту прапора України оприлюднили у соціальних мережах.

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На Донецьк полетів прапор, який здійснив подорож за маршрутом Краматорськ – Марш Захисників (Київ) – Авдіївка. Напередодні 8 вересня хочу нагадати нашим небраттям "Перемогли фашистів, переможемо і рашистів", Слава Україні!

– зазначили у твітері "Рядовий Жолудь".

Прапор прикріпили до повітряних кульок, які підняли його в небо.

Прапор України пролетів над окупованим Донецьком / Фото з твітера "Рядовий Жолудь"

Українці у захваті

Українські громадяни висловили захоплення у коментарях в соцмережах:

"Аж сльози на очах. Боже, ти знаєш, що робити. Всім причетним – моя щира подяка".

"Ми та наші донецькі родичі передаємо вам величезне Дякуємо! Все буде Україна!".

Чудово, пишаюся всіма вами, друзі, Респект всім, хто приніс цей прапор на Марш! Волонтери, які організували це дійство і запустили прапор на Донецьк, ви неймовірні! Дякую вам!".

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