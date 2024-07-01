От портативной гелиоустановки до дорожной рампы: кто победил в конкурсе лучших экопроектов

Во время, когда вопрос разумного использования электроэнергии стоит чрезвычайно остро, украинские дети демонстрируют невероятную изобретательность и креативность в поиске решений.

Всеукраинский конкурс "Энергоэффективность и экология для школьников", организованный компанией Ariston Украина, Национальным эколого-натуралистическим центром учащейся молодежи (НЭНЦ) и Министерством образования и науки Украины (МОН), стал платформой для презентации идей, способных изменить будущее, отмечает 24 Канал.

Читайте также Забота о мире начинается с дома: украинские школьники поборются за лучший экопроект

На конкурс поступили 38 работ из 15 областей Украины. Ученики 6–11 классов предложили собственные экорешения – от альтернативных электростанций до прототипов энергонезависимых парков и инновационных методов переработки пластиковых бутылок. Среди этого разнообразия идей жюри выделило четыре работы, которые заняли первое место. Все работы можно посмотреть на сайте конкурса, а о победителях – далее в материале.

Портативная гелиоустановка "Цветок Солнца"

(Город Запорожье)

Анна Заец и Александра Кротова создали уникальную гелиоустановку, вдохновленную природой. Прототипом стала форма подсолнуха, которая символизирует эффективность в преобразовании солнечной энергии. Эта инновационная установка состоит из двух основных частей: устройства для преобразования энергии (цветок подсолнуха) и устройства для ориентирования (стебель).

Гениальность конструкции заключается в ее простоте и эффективности. Установку достаточно ориентировать на Солнце только раз в 1-2 часа, что делает ее чрезвычайно удобной в использовании. При мощности 130 Вт она способна нагреть пол-литра воды с 20°C до 100°C всего за 25 минут при условии ясного неба. Этот результат демонстрирует потенциал использования солнечной энергии в бытовых условиях.

Модель ветроэнергетической установки

(Хмельницкая область, город Каменец-Подольский)



Артем Ясинский, ученик 6 класса, разработал инновационную модель вертикальной ветряной мельницы, которая решает ключевые проблемы традиционных ветрогенераторов. Его установка способна улавливать ветер любого направления, имеет меньшую пусковую силу (работает уже при скорости ветра 1,3 м/с, по сравнению с 3–4 м/с у горизонтальных аналогов), является мобильной и бесшумной.

Артем не только создал модель, но и провел детальные вычисления зависимости напряжения от скорости ветра, продемонстрировав максимальную эффективность установки при относительно малых скоростях ветра. Это открывает новые возможности для использования ветроэнергетики в городских условиях и на крышах домов.

Автоматизированная система полива комнатных растений с помощью чат-бота

(город Полтава)

Федькив Виталий, ученик 10 класса, разработал проект, который демонстрирует инновационный подход к сохранению природных ресурсов, сочетая современные технологии с заботой о растениях. Система работает от павербанка с возобновляемым источником питания и управляется через чат-бот в Телеграмме.

Уникальность проекта заключается в его многофункциональности. Пользователи могут проверять влажность почвы, количество воды в емкости, осуществлять полив и даже получать советы по уходу за растениями. Это не просто система полива, а настоящий умный помощник для любителей комнатных растений, который одновременно способствует экономии воды и электроэнергии.

Использование электрокинетической рампы при движении автотранспорта как средство энергосбережения и охраны окружающей среды

(Днепропетровская область, город Кривой Рог)



Анастасия Власюк, ученица 11 класса, предложила революционное решение для генерации электроэнергии во время движения автотранспорта. Ее электрокинетическая эстакада превращает кинетическую энергию автомобилей в электрическую, что создает дополнительный источник энергии прямо на дорогах.

Проект поражает своей инновационностью и потенциалом для широкого применения. Кроме генерации электроэнергии, рампа также выполняет функцию ограничителя скорости, но с меньшим влиянием на подвеску автомобиля, по сравнению с традиционными "лежачими полицейскими". Это комплексное решение, которое одновременно решает проблемы энергосбережения и безопасности дорожного движения.

Что говорят жюри

Эти проекты демонстрируют невероятный потенциал молодого поколения в создании инновационных решений для энергоэффективного и экологического будущего. Как отметила Валентина Мовчан, директор Института биомедицинских технологий Открытого международного университета развития человека "Украина": "Ценные работы – это создание действующих моделей на тему энергосбережения и практическая работа в этом направлении, а не только декларация принципов энергосбережения и защиты природы".

Юлия Клецова, методист Национального эколого-натуралистического центра учащейся молодежи МОН Украины, отметила, что "все работы имеют четкий посыл по энергосбережению".

Замечательные все. Творческие, умные и креативные,

– прокомментировал руководитель отдела маркетинга Ariston Украина Андрей Троян.

А также отдельно отметил две работы: "Энергоэффективность – настоящее и перспективы" и "Портативная гелиоустановка "Цветок Солнца", которые произвели наибольшее впечатление.

Призы для победителей

Все победители получат ценные призы: энергоэффективные итальянские водонагреватели Ariston для учебных заведений, где учатся, и подарки для себя. Это не только признание их достижений, но и стимул для дальнейших инноваций и исследований в сфере энергоэффективности и экологии.

Конкурс "Энергоэффективность и экология для школьников" еще раз демонстрирует, что будущее украинской науки и инноваций – в надежных руках. Молодые изобретатели не просто мечтают о лучшем будущем – они активно работают над его созданием и предлагают решения, которые могут изменить мир к лучшему!