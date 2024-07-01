Всеукраїнський конкурс "Енергоефективність та екологія для школярів", організований компанією Ariston Україна, Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді (НЕНЦ) та Міністерством освіти і науки України (МОН), став платформою для презентації ідей, здатних змінити майбутнє, зазначає 24 Канал.

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На конкурс надійшли 38 робіт із 15 областей України. Учні 6–11 класів запропонували власні екорішення – від альтернативних електростанцій до прототипів енергонезалежних парків та інноваційних методів перероблення пластикових пляшок. Серед цього розмаїття ідей журі виділило чотири роботи, які посіли перше місце. Усі роботи можна переглянути на сайті конкурсу, а про переможців – далі в матеріалі.

Портативна геліоустановка "Квітка Сонця"

(Місто Запоріжжя)

Ганна Заєць та Олександра Кротова створили унікальну геліоустановку, натхненну природою. Прототипом стала форма соняшника, що символізує ефективність у перетворенні сонячної енергії. Ця інноваційна установка складається з двох основних частин: пристрою для перетворення енергії (квітка соняшника) та пристрою для орієнтування (стовбур).

Геніальність конструкції полягає в її простоті та ефективності. Установку достатньо орієнтувати на Сонце лише раз на 1-2 години, що робить її надзвичайно зручною у використанні. При потужності 130 Вт вона здатна нагріти півлітри води з 20°C до 100°C всього за 25 хвилин за умови ясного неба. Цей результат демонструє потенціал використання сонячної енергії в побутових умовах.

Модель вітроенергетичної установки

(Хмельницька область, місто Кам'янець-Подільський)



Артем Ясінський, учень 6 класу, розробив інноваційну модель вертикального вітряка, яка розв'язує ключові проблеми традиційних вітрогенераторів. Його установка здатна вловлювати вітер будь-якого напрямку, має меншу пускову силу (працює вже за швидкості вітру 1,3 м/с, порівняно з 3–4 м/с у горизонтальних аналогів), є мобільною та безшумною.

Артем не лише створив модель, але й провів детальні обчислення залежності напруги від швидкості вітру, продемонструвавши максимальну ефективність установки за відносно малих швидкостей вітру. Це відкриває нові можливості для використання вітроенергетики в міських умовах та на дахах будинків.

Автоматизована система поливу кімнатних рослин за допомогою чат-бота

(місто Полтава)

Федьків Віталій, учень 10 класу, розробив проєкт, що демонструє інноваційний підхід до збереження природних ресурсів, поєднуючи сучасні технології з турботою про рослини. Система працює від павербанка з відновлюваним джерелом живлення та керується через чат-бот у Телеграмі.

Унікальність проєкту полягає в його багатофункціональності. Користувачі можуть перевіряти вологість ґрунту, кількість води в ємності, здійснювати полив та навіть отримувати поради щодо догляду за рослинами. Це не просто система поливу, а справжній розумний помічник для любителів кімнатних рослин, який одночасно сприяє економії води та електроенергії.

Використання електрокінетичної рампи при русі автотранспорту як засіб енергозбереження та охорони довкілля

(Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг)



Анастасія Власюк, учениця 11 класу, запропонувала революційне рішення для генерації електроенергії під час руху автотранспорту. Її електрокінетична естакада перетворює кінетичну енергію автомобілів в електричну, що створює додаткове джерело енергії прямо на дорогах.

Проєкт вражає своєю інноваційністю та потенціалом для широкого застосування. Окрім генерації електроенергії, рампа також виконує функцію обмежувача швидкості, але з меншим впливом на підвіску автомобіля, порівняно з традиційними "лежачими поліцейськими". Це комплексне рішення, яке одночасно розв'язує проблеми енергоощадження та безпеки дорожнього руху.

Що кажуть журі

Ці проєкти демонструють неймовірний потенціал молодого покоління у створенні інноваційних рішень для енергоефективного та екологічного майбутнього. Як зазначила Валентина Мовчан, директорка Інституту біомедичних технологій Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна": "Найцінніші роботи – це створення чинних моделей на тему енергозбереження та практична робота у цьому напрямку, а не лише декларація принципів енергозбереження та захисту природи".

Юлія Клецова, методистка Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді МОН України, зазначила, що "всі роботи мають чіткий посил щодо енергозбереження".

Чудові всі. Творчі, розумні та креативні,

– прокоментував керівник відділу маркетингу Ariston Україна Андрій Троян.

А також окремо відзначив дві роботи: "Енергоефективність – сьогодення і перспективи" та "Портативна геліоустановка "Квітка Сонця", які справили найбільше враження.

Призи для переможців

Усі переможці отримають цінні призи: енергоефективні італійські водонагрівачі Ariston для навчальних закладів, де навчаються, та подарунки для себе. Це не лише визнання їхніх досягнень, але й стимул для подальших інновацій та досліджень у сфері енергоефективності та екології.

Конкурс "Енергоефективність та екологія для школярів" ще раз демонструє, що майбутнє української науки та інновацій – в надійних руках. Молоді винахідники не просто мріють про краще майбутнє – вони активно працюють над його створенням та пропонують рішення, які можуть змінити світ на краще!