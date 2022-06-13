Победы Украины страшно напугали Францию и Германию, – Пионтковский

Украина почти 3 месяца успешно сдерживает нашествие российской оккупационной армии. Недавно европейские и американские политики начали распространять странные тезисы, будто наше государство должно пойти на территориальные уступки и "сохранить лицо Путина".

Российский оппозиционный публицист Андрей Пионтковский рассказал, сообщает 24 канал, почему это произошло. По словам политолога, тон всем этим заявлениям задал президент Франции Эммануэль Макрон. ИменнооОн подчеркнул, что не стоит унижать Россию, ведь ее нужно будет выводить из изоляции.

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Победы Украины испугали Германию и Францию

Пионтковский рассказал, что заявление Макрона о "спасении лица Путина" подхватили десятки политиков и публицистов по обе стороны океана. К примеру:

Кроме европейских политиков, известный американский дипломат Генри Киссинджер сказал, что Украина якобы должна уступить свой суверенитет в обмен на прекращение войны.

В то же время в редакционной статье The New York Times говорилось, что наше государство не может победить в этой войне просто потому, что Россия не может проиграть.

По словам публициста, волна этих странных заявлений – это реакция на триумфальные победы Украины.

Победа Украины страшно испугала Францию ​​и Германию. Это не страх перед путинским ядерным ударом, никто уже этого не боится. Это страх потери своих привилегированных позиций в сегодняшней международной системе,

– отметил Пионтковский.

По его словам, после каждой мировой войны (а российско-украинская война и есть мировая) новую систему строят государства-победители.

"В нашем случае это будут Соединенные Штаты, Великобритания и Украина. А Франция и Германия теряют свое очень комфортное место в этой системе, которое они занимают не десять, а уже 70 лет", – пояснил публицист.

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Франция не может смириться с утратой своего величия

Пионтковский заметил, что Макрон не случайно сделал такое громкое заявление. Ведь Франция, проиграв Вторую мировую войну, потеряла роль мировой державы.

"Блестящую долговременную операцию провел Сталин, назначив их (французов – 24 канал) победителями Второй мировой войны. И это была прекрасная политическая вербовка французской элиты, начиная с Шарля де Голля. Он завербовал всю французскую политическую элиту, и они с удовольствием заняли место посредника между Западом и Кремлем", – добавил оппозиционер.

Но потеряв роль мирового государства, Франция не утратила своих амбиций. По словам Пионтковского, не имея величия, страна была вынуждена что-то доказывать.

"Поэтому все французские президенты постоянно повторяли "grande la France", а это величие заключалось в том, чтобы в любом конфликте подложить свинью США и выслужиться перед Россией", – заметил публицист.

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Интересы европейских стран лежат на поверхности

Пионтковский рассказал не только о французах. Скажем, немцы, по его словам, были более прагматичными. "Величию" они положили конец, ведь им хватило того во времена Адольфа Гитлера.

"У них присутствует более экономический интерес. И в советское время с восточной политикой они имели экономические привилегии – как особый партнер Советского союза. А в постсоветские времена оно вылилось уже в открытую коррумпированность немецкой высшей политической элиты", – отметил публицист.

Он добавил, что Франция и Германия спекулировали и очень комфортно чувствовали себя на обслуживании Кремля.

"У французского президента, словно у дрессированной собачки, была специальная роль. Когда Путин напал на Грузию и отхватил (или, как он говорил, вернул) Абхазию и Южную Осетию, это нужно было как-то легитимизировать и зафиксировать. Прибежал Саркози с бумажкой мира. И вот подписали какое-то соглашение. С тех пор появились 2 "независимых" государства", – рассказал Пионтковский.

По его словам, в 2014 – 2015 годах в Киев с такими же бумажками "прибежал" уже другой президент – Франсуа Олланд.

А сейчас такие лавры хочет получить Макрон с этим "итальянским планом",

– подчеркнул оппозиционер.

Заметьте, в этом плане говорится, что временно захваченные оккупантами территории фиксируются. После этого Украина и Россия должны начать двусторонние переговоры по спорным территориям.

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Киссинджер забил последний гвоздь в гроб "итальянского плана"

В контексте нельзя было обойти вниманием и США. Пионтковский отметил, что и европейцы, и американцы понимают, что президент России Владимир Путин уже потерпел огромное стратегическое поражение. Ведь оккупационные войска совершают настоящие зверства в Украине. Стоит только вспомнить о Буче, Мариуполе и издевательствах над мирными жителями на временно оккупированных территориях.

Но предоставлением Украине 100 ракетных артиллерийских систем HIMARS можно изменить ситуацию на поле боя. Это промедление со снабжением необходимого вооружения стоит нашему государству сотни жизней гражданских и военных ежедневно. И мировые лидеры понимают, что могут покончить с Путиным раз и навсегда, только предоставив ВСУ достаточное количество РСЗО.

Политолог напомнил, что Киссинджер дал несколько дней назад "удивительное интервью", в котором оправдался за свои слова на Давосском форуме о территориальных уступках Украины. Тогда, по словам Пионтковского, он выглядел как настоящий поклонник "итальянского плана".

В интервью же американский дипломат отметил, что переговоры между Украиной и Россией могут начаться только после отступления оккупантов на позиции по состоянию на 23 февраля. То же ранее заявлял и президент Владимир Зеленский.

И это последний гвоздь в гроб итальянско-французско-германского плана, ведь они требовали начать переговоры сейчас, зафиксировать текущую линию разделения сторон,

– подчеркнул Пионтковский.

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Мир боится непредсказуемых последствий поражения Путина

Также Киссинджер заявил, что "Россия уже потерпела историческое стратегическое поражение, не выполнив целей, которые сама же поставила". Страна-агрессорка не смогла победить меньшую и более слабую Украину, как это делала с другими государствами раньше.

"Все эти промедления (с предоставлением РСЗО – 24 канал) идут не из-за опасений перед силой Путина, а из-за осознания его слабости и возможности непредсказуемых стратегических последствий его демонстративного финального поражения", – отметил Пионтковский.

Публицист подытожил: для того, чтобы Украина смогла победить оккупантов, ей нужно предоставить даже не 40, а 100 HIMARS. Ведь сейчас идет артиллерийская война, и у нашего государства понемногу заканчиваются снаряды для советских РСЗО. В то же время у России их достаточно.

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