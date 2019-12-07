Победы Украинской революции: Корсунь

Корсунь-Шевченковский – будто ничем не примечательный райцентр в Черкасской области с едва 20 тысячами населения. На первый взгляд город мало чем отличается от сотен подобных, разбросанных по всей Украине. Но узнав историю – становится гораздо интереснее.

Ранее там находили поселения трипольской культуры. Кроме того, Корсунь – один из старейших городов Украины, который еще в 1032 году основал Ярослав Мудрый.

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И самая интересная часть истории приходится на времена, когда этот небольшой город оказывался в центре двух крупных военных операций. Одна – в ходе Второй Мировой войны, а другая – за почти 300 лет до того.

Последняя, ​​а именно победа под Корсунем, стала одним из символов Украинской освободительной войны под руководством Богдана Хмельницкого, после которой к, в тот момент, в основном казацкой компании, начало вливаться буквально все украинское население.



Город Корсунь имеет интересную историю

В 1648 году после победы под Желтыми Водами, которая и стала началом революции, войско Хмельницкого двинулось на запад. Надо было победить основную армию Речи Посполитой на украинской территории.

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Сделать это надо было до того, как она успеет объединиться с подразделениями Иеремии Вишневецкого. Польские силы, которыми руководил коронный гетман Потоцкий, расположились рядом с Корсунем, и сначала ограбили и сожгли город.



Битва под Желтыми Водами

По разным данным, от 15 до 20 тысяч воинов Речи Посполитой организовали хорошо защищенный лагерь. У Хмельницкого, учитывая союзную татарскую конницу, людей было не меньше. Вот только у Потоцкого было преимущество в артиллерии – почти 50 пушек против 26.

И защищаться в лагере конечно легче, чем его штурмовать, особенно, если силы равны. На счастье украинцев, квадрокоптеров тогда еще не было даже в Европе, поэтому поляки не могли знать численность вражеского войска.

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Благодаря шпионам и дезинформаторам Хмельницкому удалось убедить оппонента в том, что его войско едва ли не вдвое больше. Потоцкий решил отступать под прикрытием возов – такая тактика была традиционной для того времени. Вот только маршрут отступления, благодаря тем же же шпионам, оказался в руках Богдана.



Богдан Хмельницкий с войском

Шесть тысяч казаков под руководством Максима Кривоноса получили задание организовать на пути армии Речи Посполитой ловушку. Близ современного села Выграев они перекопали путь рвами и затопили их. Когда армия Потоцкого двинулась с места, конные казаки и татары взялись обстреливать ее с обеих сторон, чтобы направить в нужном направлении.

Поэтому у этих ребят не было ни шанса обойти засаду, пусть они, вероятно, и догадались о ней заранее. Польское войско оказалось в совершенно непригодной для обороны местности, которая буквально со всех сторон была окружена казацкой армией.



Портрет Максима Кривоноса

Тотальная победа украинцев заняла несколько часов. Казаки захватили 41 пушку. Сам гетман Потоцкий, а с ним 80 шляхтичей, более 100 офицеров и более чем 8 тысяч солдат – попали в плен.

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И что важнее: если кто-то еще и сомневался в серьезности намерений повстанцев, то после победы под Корсунем стало более чем очевидно – украинцам надоело гнуть спину на чужих господ.