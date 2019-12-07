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      Победы Украинской революции: Корсунь

      Нация героев 16 Читати новину українською

      Корсунь-Шевченковский – будто ничем не примечательный райцентр в Черкасской области с едва 20 тысячами населения. На первый взгляд город мало чем отличается от сотен подобных, разбросанных по всей Украине. Но узнав историю – становится гораздо интереснее.

      Ранее там находили поселения трипольской культуры. Кроме того, Корсунь – один из старейших городов Украины, который еще в 1032 году основал Ярослав Мудрый.

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      И самая интересная часть истории приходится на времена, когда этот небольшой город оказывался в центре двух крупных военных операций. Одна – в ходе Второй Мировой войны, а другая – за почти 300 лет до того.

      Последняя, ​​а именно победа под Корсунем, стала одним из символов Украинской освободительной войны под руководством Богдана Хмельницкого, после которой к, в тот момент, в основном казацкой компании, начало вливаться буквально все украинское население.

      корсунь, місто, історія
      Город Корсунь имеет интересную историю

      В 1648 году после победы под Желтыми Водами, которая и стала началом революции, войско Хмельницкого двинулось на запад. Надо было победить основную армию Речи Посполитой на украинской территории.

      К теме: Победы Украинской революции – Желтые Воды

      Сделать это надо было до того, как она успеет объединиться с подразделениями Иеремии Вишневецкого. Польские силы, которыми руководил коронный гетман Потоцкий, расположились рядом с Корсунем, и сначала ограбили и сожгли город.

      битва під жовтими водами, історія
      Битва под Желтыми Водами

      По разным данным, от 15 до 20 тысяч воинов Речи Посполитой организовали хорошо защищенный лагерь. У Хмельницкого, учитывая союзную татарскую конницу, людей было не меньше. Вот только у Потоцкого было преимущество в артиллерии – почти 50 пушек против 26.

      И защищаться в лагере конечно легче, чем его штурмовать, особенно, если силы равны. На счастье украинцев, квадрокоптеров тогда еще не было даже в Европе, поэтому поляки не могли знать численность вражеского войска.

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      Благодаря шпионам и дезинформаторам Хмельницкому удалось убедить оппонента в том, что его войско едва ли не вдвое больше. Потоцкий решил отступать под прикрытием возов – такая тактика была традиционной для того времени. Вот только маршрут отступления, благодаря тем же же шпионам, оказался в руках Богдана.

      Богдан Хмельницький, військо, історія
      Богдан Хмельницкий с войском

      Шесть тысяч казаков под руководством Максима Кривоноса получили задание организовать на пути армии Речи Посполитой ловушку. Близ современного села Выграев они перекопали путь рвами и затопили их. Когда армия Потоцкого двинулась с места, конные казаки и татары взялись обстреливать ее с обеих сторон, чтобы направить в нужном направлении.

      Поэтому у этих ребят не было ни шанса обойти засаду, пусть они, вероятно, и догадались о ней заранее. Польское войско оказалось в совершенно непригодной для обороны местности, которая буквально со всех сторон была окружена казацкой армией.

      Максим Кривоніс, історія
      Портрет Максима Кривоноса

      Тотальная победа украинцев заняла несколько часов. Казаки захватили 41 пушку. Сам гетман Потоцкий, а с ним 80 шляхтичей, более 100 офицеров и более чем 8 тысяч солдат – попали в плен.

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      И что важнее: если кто-то еще и сомневался в серьезности намерений повстанцев, то после победы под Корсунем стало более чем очевидно – украинцам надоело гнуть спину на чужих господ.

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      Автор: Виталий Гливинский
      Теги: Новости Украины Новости Польши История Нация героев
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