Перемоги Української революції: Жовті Води

Історію українських земель, людей, що тут жили, та цивілізації, яку вони створювали, можна прослідкувати на багато тисяч років назад. Втім, доводиться визнати, що значна частина цієї історії минала без української державності. Звісно, не вся.

З чого все почалося

Як не парадоксально, саме часта відсутність державності є безапеляційним доказом сили української нації. Сили людей, які попри усе завжди хотіли та робили все заради того, аби жити на своїй землі та у своїй державі.

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Хмельниччина – мабуть, один із найяскравіших періодів боротьби українців за свою державність. Важлива навіть не так фігура самого гетьмана, як той факт, що його підтримали практично усі верстви українського населення, а не тільки козаки, для яких війна була звичною справою.

Хоча почалося усе із Богдана і його бажання помститися за суспільну несправедливість, базовану насамперед на етнічній приналежності. Після того, як польські шляхтичі розгромили та пограбували маєток Хмельницького, зокрема жорстоко обійшовшись з його родичами, гетьман зібрав загін із кількох сотень вірних йому людей і посунув на Січ.



Польські шляхтичі розгромили маєток Хмельницького

По дорозі Хмельницький захопив польську залогу на острові Базавлук, яка, власне, мала контролювати запорожців. Цим він заробив собі вістів серед козаків, які невдовзі й обрали його гетьманом. Після цього почалася повномасштабна підготовка до війни із Річчю Посполитою.

Хто підтримав Хмельницького

Україною розповсюджували заклики приєднуватися до повстання, а за її межами Хмельницький знайшов перших союзників – Османську імперію та Кримське ханство, з якими козаки воювали майже усю свою історію. Що ж, ворог мого ворога – мій друг.



Хто підтримав Хмельницького під час повстання

Перше серйозне випробування чекало на цей хиткий альянс у битві під річкою Жовті Води. Річ Посполита вислала каральну експедицію, яка мала на меті швидко придушити повстання у зародку, взяти під контроль Січ і з фанфарами повернутися додому. Але щось пішло не так.

По хід битви під Жовтими Водами

Хмельницький на ту мить зібрав уже приблизно 8 тисяч козаків, й мав у своєму розпорядженні 4 тисячі татарських кіннотників. Тож авангард польської, який з обозними та слугами налічував до 7 тисяч людей, вирішив не вступати у прямий бій, натомість окопавшись в укріпленому таборі.



Український гетьман Богдан Хмельницький

Взяти цю польову фортецю штурмом козакам не вдавалося кілька днів. Насамперед через значну перевагу поляків у артилерії. Самі ж військові Речі Посполитої спокійно відсиджувалися в обороні, чекаючи на підкріплення, яке от-от мало підійти річкою.

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От лише майже все підкріплення – до 4 тисяч людей – складалося з реєстрових козаків. Тобто тих, які отримували платню від корони. Хмельницький з невеликим загоном перехопив це їх і переконав перейти на свій бік. Відтак становище поляків в оточеному таборі стало геть сумним.



План-схема битви під Жовтими Водами

Вони спробували домовитися, та не захотіли здавати свою артилерію. 15 травня – трохи більше, ніж за два тижні після початку битви під Жовтими водами, польська кіннота спробувала прорватися з оточення.

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Втім, козаки підготували на її шляху пастку, а з тилу вдарили татари, які й довершили справу. Саме так почалася революція Богдана Хмельницького, яка врешті привела до відновлення української державності.