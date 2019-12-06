Победы Украинской революции: Желтые Воды

Историю украинских земель, людей, которые здесь жили, и цивилизации, которую они создавали, можно проследить на многие тысячи лет назад. Впрочем, приходится признать, что значительная часть этой истории проходила без украинской государственности. Конечно, не вся.

С чего все началось

Как ни парадоксально, именно частое отсутствие государственности является безапелляционным доказательством силы украинской нации. Силы людей, которые несмотря на все всегда хотели и делали все ради того, чтобы жить на своей земле и в своем государстве.

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Хмельнитчина – пожалуй, один из самых ярких периодов борьбы украинцев за свою государственность. Важна даже не так фигура гетмана, как тот факт, что его поддержали практически все слои украинского населения, а не только казаки, для которых война была обычным делом.

Хотя началось все с Богдана и его желания отомстить за общественную несправедливость, основанную прежде всего на этнической принадлежности. После того, как польские шляхтичи разгромили и разграбили имение Хмельницкого, в частности жестоко обойдясь с его родственниками, гетман собрал отряд из нескольких сотен верных ему людей и двинулся на Сечь.



Польские шляхтичи разгромили имение Хмельницкого

По дороге Хмельницкий захватил польский гарнизон на острове Базавлук, который, собственно, должен был контролировать запорожцев. Этим он заработал себе вистов среди казаков, которые вскоре и избрали его гетманом. После этого началась полномасштабная подготовка к войне с Речью Посполитой.

Кто поддержал Хмельницкого

Украиной распространяли призывы присоединиться к восстанию, а за ее пределами Хмельницкий нашел первых союзников – Османскую империю и Крымское ханство, с которыми казаки воевали почти всю свою историю. Что же, враг моего врага – мой друг.



Кто поддержал Хмельницкого во время восстания

Первое серьезное испытание ожидало этот шаткий альянс в битве под рекой Желтые Воды. Речь Посполитая выслала карательную экспедицию, целью которой было быстро подавить восстание в зародыше, взять под контроль Сечь и с фанфарами вернуться домой. Но что-то пошло не так.

По ход битвы под Желтыми Водами

Хмельницкий в тот момент собрал уже примерно 8 тысяч казаков, и располагал 4 тысячами татарских конников. Поэтому авангард Речи Посполитой, который с обозными и слугами насчитывал до 7 тысяч человек решил не вступать в прямой бой, взамен окопавшись в укрепленном лагере.



Украинский гетман Богдан Хмельницкий

Взять эту полевую крепость штурмом казакам не удавалось несколько дней. Прежде всего из-за значительного преимущества поляков в артиллерии. Сами же военные Речи Посполитой спокойно отсиживались в обороне, ожидая подкрепление, которое вот-вот должно было подойти рекой.

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Вот только почти все подкрепление – до 4 тысяч человек – состояло из реестровых казаков. То есть тех, которые получали жалованье от короны. Хмельницкий с небольшим отрядом перехватил их и убедил перейти на свою сторону. Поэтому положение поляков в осажденном лагере стало совсем печальным.



План-схема битвы под Желтыми Водами

Они попытались договориться, и не захотели сдавать свою артиллерию. 15 мая – чуть больше, чем через две недели после начала битвы под Желтыми водами, польская конница попыталась прорваться из окружения.

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Впрочем, казаки подготовили на ее пути ловушку, а с тыла ударили татары, и завершили дело. Именно так началась революция Богдана Хмельницкого, которая в конце привела к восстановлению украинской государственности.