Заплатили 20 тысяч долларов, а получили весло: как киевлянин и ужгородец пытались переплыть Тису

Пограничники задержали двух мужчин, которые ночью хотели незаконно пересечь границу. Нарушители выложили кругленькую сумму, но получили очень мало помощи.

У ГПСУ ищут, кто способствовал мужчинам. С "перевозчиками" те связались с помощью анонимного канала.

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Мужчинам продали "золотое" весло, чтобы переплыть Тису

Ночью пограничники отдела "Вилок" Мукачевского отряда задержали двух мужчин, которые с надувной лодкой под покровом темноты пробирались к границе с Венгрией. Задержанные оказались жителями Киева и Ужгорода. Как выяснилось, оба мужчины в поисках нелегального способа пересечения границы воспользовались услугами анонимного канала в одном из мессенджеров. Каждый из них заплатил по 10 тысяч долларов. За эти средства "клиенты" получили маршрут, резиновую лодку, баллоны которой были закупорены обычными лампочками, и одно весло из фанеры, чтобы переплыть Тису,

– сообщили пограничники.

Оперативники Мукачевского отряда устанавливают круг лиц, причастных к организации незаконного путешествия мужчин. А в отношении самих "путешественников" составили протоколы об административных правонарушениях по статье "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

Мужчинам грозит наложение штрафа от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или административный арест на срок до пятнадцати суток, с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения.