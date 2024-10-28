У ДПСУ шукають, хто сприяв чоловікам. Із "перевізниками" ті зв'язалися за допомогою анонімного каналу.

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Чоловікам продали "золоте" весло, щоб переплисти Тису

Вночі прикордонники відділу "Вилок" Мукачівського загону затримали двох чоловіків, які з надувним човном під покровом темряви пробиралися до кордону з Угорщиною. Затримані виявилися жителями Києва та Ужгорода. Як з'ясувалося, обоє чоловіків у пошуках нелегального способу перетинання кордону скористалися послугами анонімного каналу в одному з месенджерів. Кожен із них заплатив по 10 тисяч доларів. За ці кошти "клієнти" отримали маршрут, гумовий човен, балони якого були закупорені звичайними лампочками, та одне весло з фанери, щоб переплисти Тису,

– повідомили прикордонники.

Оперативники Мукачівського загону встановлюють коло осіб, причетних до організації незаконної подорожі чоловіків. А щодо самих "мандрівників" склали протоколи про адмінправопорушення за статтею "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

Чоловікам загрожує накладення штрафу від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб, з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення.