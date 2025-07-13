Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Le Parisien и BFMTV . Во французском городе Лион произошел громкий инцидент – 20-летний заключенный сумел сбежать из тюрьмы Корбас, спрятавшись в сумке своего сокамерника, который как раз освобождался после отбытия срока.

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Заключенный покинул тюрьму в сумке сокамерника

Побег удалось зафиксировать только на следующее утро, хотя сам инцидент произошел еще 11 июня. Известно, что беглец отбывал несколько тюремных сроков, а также был фигурантом другого дела, связанного с организованной преступностью.

Прокуратура Лиона уже открыла производство по факту "побега в составе организованной группировки и преступного сговора". В то же время тюремная администрация проводит внутреннее расследование, чтобы выяснить, как такое стало возможным. Между тем правоохранители продолжают розыск беглеца.

К слову, Швеция планирует арендовать 400 тюремных камер в Эстонии для размещения 600 своих заключенных.

Швеция покроет все расходы, связанные с содержанием заключенных, без дополнительного финансового бремени для эстонских налогоплательщиков.