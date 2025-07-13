Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Le Parisien та BFMTV . У французькому місті Ліон стався гучний інцидент – 20-річний ув’язнений зумів утекти з в’язниці Корбас, сховавшись у сумці свого співкамерника, який саме звільнявся після відбуття терміну.

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В’язень покинув тюрму в сумці співкамерника

Втечу вдалось зафіксувати лише наступного ранку, хоча сам інцидент стався ще 11 червня. Відомо, що втікач відбував кілька тюремних строків, а також був фігурантом іншої справи, пов’язаної з організованою злочинністю.

Прокуратура Ліона вже відкрила провадження за фактом "втечі у складі організованого угруповання та злочинної змови". Водночас тюремна адміністрація проводить внутрішнє розслідування, щоб з’ясувати, як таке стало можливим. Тим часом правоохоронці продовжують розшук втікача.

До слова, Швеція планує орендувати 400 тюремних камер в Естонії для розміщення 600 своїх ув'язнених.

Швеція покриє всі витрати, пов'язані з утриманням ув'язнених, без додаткового фінансового тягаря для естонських платників податків.