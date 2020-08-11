В Беларуси события происходят быстро. Главная конкурентка Лукашенко сбежала в Литву. Этот факт может негативно повлиять на протесты, считает журналист Франак Вячорка.

Беларусская революция не похожа на украинскую. Протесты в соседней стране обошли стадию митингов с танцами и сразу перешли в столкновения с силовиками. К тому же, у протестов нет лидера – люди координируются самостоятельно с помощью интернета. Сайт 24 канала продолжает следить за событиями. О текущей ситуации рассказывает беларусский журналист Франак Вячорка.

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Побег Тихановской

После бегства Светланы Тихановской в Литву сопротивление стало немного бессмысленным и хаотичным, считает эксперт. Поскольку ожидалось, что она присоединится к протестам.

Видимо, власти нашли чем ее шантажировать, что заставило Тихановскую эмигрировать. Это может быть связано с ее семьей. Или они могли пообещать не стрелять в людей, если она убежит,

– считает Вячорка.

Из обращения самой кандидата в президенты становится понятно, что ее поставили перед выбором, каким именно женщина не уточняет, но она заканчивает речь словами "ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит, дети это самое важное в жизни".

Обращение Светланы Тихановской: смотрите видео

Как ранее сообщалось, Тихановская была вынуждена спрятать своих детей за границей. 10 августа она отправилась в ЦИК, чтобы оспорить результаты выборов и находилась там долгое время без связи. А после этого стало известно, что оппозиционер переехала в Литву. Очевидно, что в этот момент с ней произошло нечто, что заставило принять решение об эмиграции.

Тихановская призвала своих сторонников прекратить акции протеста и не противостоять силовикам.

Также ранее Лукашенко сообщал, что органам правопорядка Беларуси, якобы, удалось предупредить покушение на Светлану Тихановскую. Она могла стать "сакральной жертвой", сказал диктатор, намекая на то, что оппозиционерку могли убить чтобы раздуть пламя протестов.

Как бы там ни было, беларусская революция осталась без лидера. И это заслуга режима Александра Лукашенко.

Власть достигла своей основной цели – разделить протестующих с Тихановской. Несмотря на то, что она никогда не призывала людей на улицы, большинство протестующих вышли в первую очередь в ее поддержку,

– акцентирует Франак Вячорка.

Ее бегство в Литву может сыграть демобилизующий эффект и уменьшить масштабы сопротивления, убежден журналист.

Но такой ход событий может привести и к обратному результату – в Беларуси появится новый более радикальный лидер, который будет мотивировать людей продолжать активный протест.

Второй день протестов

Особенностью беларусского противостояния является то, что активисты не остаются на майдане, а выходят протестовать вечером, после работы. Это связано с тем, что пока силовикам удается разгонять собрание.

Но протестующие находят новые варианты противодействия и по сравнению с первым днем (ночью), вчера были уже более подготовленными и хорошо оборудованы. Также минувшей ночью протесты были децентрализованными, рассказал Франак Вячорка.

Франак Вячорка / Фото с его страницы в Facebook

"Власть сделала домашнее задание. На этот раз она не дала людям собраться возле обелиска, и заблокировала все входы", – сообщил журналист.

Но протестующие собирались возле нескольких станций метро в Минске. Это позволило серьезно растянуть милицию – они бегали с места на место.

Информационная блокада

Власть продолжает держать Беларусь под частичной информационной блокадой. Интернет исчезает в 5-6 вечера ежедневно и возвращается около 9-10 утра.

Журналистам также не дают возможности освещать события – в них стреляют и задерживают.

Мы видели, как по журналистам стреляет группа КГБ "Альфа",

– говорит Вячорка.

Он уверяет, что Лукашенко не собирается идти на диалог с протестующими, самое важное для него прямо сейчас – держать армию и милицию лояльными к нему.

Напомним, что в Беларуси объявлена национальная забастовка на предприятиях, но пока что к нему присоединились работники Беларусского металлургического завода и несколько предприятий среднего уровня.