В Білорусі події відбуваються швидко. Головна конкурентка Лукашенка втекла у Литву. Цей факт може негативно вплинути на протести, вважає журналіст Франак Вячорка.

Білоруська революція не схожа на українську. Протести у сусідній країні оминули стадію мітингів із танцями й одразу перейшли до зіткнення із силовиками. До того ж, у протестів немає лідера – люди координуються самостійно із допомогою інтернету. Сайт 24 каналу продовжує слідкувати за подіями. Про поточну ситуацію розповідає білоруський журналіст Франак Вячорка.

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Втеча Тихановської

Після втечи Світлани Тихановської до Литви спротив став трохи безглуздим й хаотичним, вважає експерт. Оскільки очікувалось, що вона приєднається до протестів.

Мабуть, влада знайшла чим її шантажувати, що змусило Тихановську емігрувати. Це може бути пов'язано з її родиною. Або вони могли пообіцяти не стріляти в людей, якщо вона втече,

– вважає Вячорка.

Із звернення самої кандидатки у президенти стає зрозуміло, що її поставили перед вибором, яким саме жінка не уточнює, але вона закінчує промову словами "жодне життя не варте того, що зараз відбувається, діти це найважливіше у житті".

Звернення Світлани Тихановської: дивіться відео

Як раніше повідомлялось, Тихановська була змушена сховати своїх дітей за кордоном. 10 серпня вона відправилась до ЦВК, аби оскаржити результати виборів й знаходилась там довгий час без зв’язку. А після цього стало відомо, що опозиціонерка переїхала до Литви. Очевидно, що в цей момент з нею відбулось щось, що змусило прийняти рішення про еміграцію.

Тихановська закликала своїх прихильників припинити акції протесту та не протистояти силовикам.

Також раніше Лукашенко повідомляв, що органам правопорядку Білорусі, начебто, вдалося попередити замах на Світлану Тихановську. Вона могла стати "сакральною жертвою", сказав диктатор, натякаючи на те, що опозиціонерку могли вбити аби роздмухати полум’я протестів.

Як би там не було, білоруська революція залишилась без лідера. І це заслуга режиму Олександра Лукашенка.

Влада досягла своєї основної цілі – розділити протестувальників із Тихановською. Незважаючи на те, що вона ніколи не закликала людей на вулиці, більшість протестувальників вийшли в першу чергу на її підтримку,

– акцентує Франак Вячорка.

Її втеча у Литву може зіграти демобілізуючий ефект і зменшити масштаби опору, переконаний журналіст.

Але такий перебіг подій може призвести й до зворотного наслідку – в Білорусі з’явиться новий більш радикальний лідер, який буде мотивувати людей продовжувати активний протест.

Другий день протестів

Особливістю білоруського протистояння є те, що активісти не лишаються на майдані, а виходять протестувати ввечері, після роботи. Це пов’язане із тим, що поки що силовикам вдається розганяти зібрання.

Але протестувальники знаходять нові варіанти протидії й у порівняні із першим днем (ніччю), вчора були вже більш підготовленими та добре обладнані. Також минулої ночі протести були децентралізованими, розповів Франак Вячорка.

Франак Вячорка / Фото з його сторінки у Facebook

"Влада зробила домашнє завдання. Цього разу вона не дала людям зібратися біля обеліска, й заблокувала всі входи", – повідомив журналіст.

Але протестувальники збирались біля декількох станцій метро в Мінську. Це дозволило серйозно розтягнути міліцію – вони бігали з місця на місце.

Інформаційна блокада

Влада продовжує тримати Білорусь під частковою інформаційною блокадою. Інтернет зникає о 5-6 вечора щодня і повертається близько 9-10 ранку.

Журналістам також не дають можливість висвітлювати події – в них стріляють й затримують.

Ми бачили, як по журналістам стріляє група КДБ "Альфа",

– наголошує Вячорка.

Він запевняє, що Лукашенко не збирається іти на діалог із протестувальниками, найважливіше для нього прямо зараз – тримати армію та міліцію лояльними до нього.

Нагадаємо, що в Білорусі оголошений національний страйк на підприємствах, але поки що до нього приєднались працівники Білоруського металургійного заводу та кілька підприємств середнього рівня.