Рискованная операция в море: ВМС перехватили резиновую лодку, которая направлялась в Румынию

В Одесской области военнослужащие Военно-морских сил Украины задержали гражданскую резиновую лодку, которая без разрешения вышла в море. Операция проходила в условиях повышенной опасности из-за присутствия российских дронов в воздухе.

Двух мужчин, которые находились на борту, доставили на берег. Об этом в комментарии 24 Канала сообщил представитель ВМС Дмитрий Плетенчук.

Что известно об инциденте?

В Одесской области военнослужащие Военно-морских сил Украины задержали гражданскую резиновую лодку, которая без разрешения вышла в море. Инцидент произошел 5 мая вблизи побережья Черного моря.

По предварительным данным, на борту находились двое мужчин. Их лодка нарушила установленный порядок выхода в море, что и стало основанием для вмешательства со стороны военных.

Операция по задержанию происходила в условиях повышенной опасности. В это время в воздухе фиксировали российские беспилотники, что создавало дополнительные риски для украинских военнослужащих, которые проводили перехват.

Сегодня военнослужащие морских сил были вынуждены задерживать гражданскую лодку, которая без разрешения вышла в море, происходило это с риском для наших военных, ведь в воздухе находились российские дроны, лодка была задержана, этих двух путешественников были доставлены на берег,

– отметил Плетенчук.

После задержания обоих мужчин доставили на сушу для дальнейшего выяснения всех обстоятельств инцидента и проверки их действий.

В то же время в местных телеграмм-каналах появлялась информация о якобы применении оружия при задержании, а также о возможном ранении одного из мужчин. Однако официального подтверждения этих данных пока нет.

В Военно-морских силах публично подтверждают только факт задержания лодки и отмечают, что действовали в условиях повышенной угрозы из-за активности российских дронов в регионе. Других деталей относительно инцидента пока не сообщается.

