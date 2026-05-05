Рискованная операция в море: ВМС перехватили резиновую лодку, которая направлялась в Румынию
В Одесской области военнослужащие Военно-морских сил Украины задержали гражданскую резиновую лодку, которая без разрешения вышла в море. Операция проходила в условиях повышенной опасности из-за присутствия российских дронов в воздухе.
Двух мужчин, которые находились на борту, доставили на берег. Об этом в комментарии 24 Канала сообщил представитель ВМС Дмитрий Плетенчук.
Что известно об инциденте?
В Одесской области военнослужащие Военно-морских сил Украины задержали гражданскую резиновую лодку, которая без разрешения вышла в море. Инцидент произошел 5 мая вблизи побережья Черного моря.
По предварительным данным, на борту находились двое мужчин. Их лодка нарушила установленный порядок выхода в море, что и стало основанием для вмешательства со стороны военных.
Операция по задержанию происходила в условиях повышенной опасности. В это время в воздухе фиксировали российские беспилотники, что создавало дополнительные риски для украинских военнослужащих, которые проводили перехват.
Сегодня военнослужащие морских сил были вынуждены задерживать гражданскую лодку, которая без разрешения вышла в море, происходило это с риском для наших военных, ведь в воздухе находились российские дроны, лодка была задержана, этих двух путешественников были доставлены на берег,
– отметил Плетенчук.
После задержания обоих мужчин доставили на сушу для дальнейшего выяснения всех обстоятельств инцидента и проверки их действий.
В то же время в местных телеграмм-каналах появлялась информация о якобы применении оружия при задержании, а также о возможном ранении одного из мужчин. Однако официального подтверждения этих данных пока нет.
В Военно-морских силах публично подтверждают только факт задержания лодки и отмечают, что действовали в условиях повышенной угрозы из-за активности российских дронов в регионе. Других деталей относительно инцидента пока не сообщается.
Что известно о других подобных случаях?
На пункте пропуска "Ужгород" исчез военнослужащий ГПСУ, который впоследствии, вероятно, незаконно пересек границу со Словакией. По информации журналиста Виталия Глаголы, пограничник покинул территорию подразделения после смены и попросил в Словакии статус беженца, объяснив это нежеланием участвовать в войне. В ГПСУ подтвердили факт исчезновения военного, в ведомстве также не исключают, что он мог незаконно пересечь государственную границу.
Правоохранители разоблачили схему, где мужчины призывного возраста выезжали за границу под видом музыкантов, используя поддельные документы от Министерства культуры. Организатору сообщили о подозрении, а правоохранители проводят обыски среди должностных лиц Министерства культуры, которые могли быть причастны к схеме, что позволила 28 лицам выехать из Украины.
Украинец на легкомоторном самолете незаконно пересек границу с Румынией. После приземления за пределами Украины он позвонил в экстренную службу.