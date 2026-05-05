Двох чоловіків, які перебували на борту, доставили на берег. Про це у коментарі 24 Каналу повідомив речник ВМС Дмитро Плетенчук.
Дивіться також Є підстава для покарання: хто з чоловіків порушив закон, поїхавши з України під час війни
Що відомо про інцидент?
На Одещині військовослужбовці Військово-морських сил України затримали цивільний гумовий човен, який без дозволу вийшов у море. Інцидент стався 5 травня поблизу узбережжя Чорного моря.
За попередніми даними, на борту перебували двоє чоловіків. Їхній човен порушив встановлений порядок виходу в море, що і стало підставою для втручання з боку військових.
Операція з затримання відбувалася в умовах підвищеної небезпеки. У цей час у повітрі фіксували російські безпілотники, що створювало додаткові ризики для українських військовослужбовців, які проводили перехоплення.
Сьогодні військовослужбовці морських сил були вимушені затримувати цивільний човен, який без дозволу вийшов у море, відбувалося це з ризиком для наших військових, адже у повітрі знаходилися російські дрони, човен було затримано, цих двох мандрівників було доставлено на берег,
– зазначив Плетенчук.
Після затримання обох чоловіків доправили на сушу для подальшого з’ясування всіх обставин інциденту та перевірки їхніх дій.
Водночас у місцевих телеграм-каналах з’являлася інформація про нібито застосування зброї під час затримання, а також про можливе поранення одного з чоловіків. Однак офіційного підтвердження цих даних наразі немає.
У Військово-морських силах публічно підтверджують лише факт затримання човна та наголошують, що діяли в умовах підвищеної загрози через активність російських дронів у регіоні. Інших деталей щодо інциденту наразі не повідомляється.
Що відомо про інші подібні випадки?
На пункті пропуску "Ужгород" зник військовослужбовець ДПСУ, який згодом, ймовірно, незаконно перетнув кордон зі Словаччиною. За інформацією журналіста Віталія Глаголи, прикордонник залишив територію підрозділу після зміни та попросив у Словаччині статус біженця, пояснивши це небажанням брати участь у війні. У ДПСУ підтвердили факт зникнення військового, у відомстві також не виключають, що він міг незаконно перетнути державний кордон.
Правоохоронці викрили схему, де чоловіки призовного віку виїжджали за кордон під виглядом музикантів, використовуючи підроблені документи від Міністерства культури. Організаторці повідомили про підозру, а правоохоронці проводять обшуки серед посадовців Міністерства культури, які могли бути причетні до схеми, що дозволила 28 особам виїхати з України.
Українець на легкомоторному літаку незаконно перетнув кордон з Румунією. Після приземлення за межами України він зателефонував до екстреної служби.