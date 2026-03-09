Про це повідомили у Digi24.

Що загрожує українцю за переліт до Румунії?

Приземлився українець у румунському повіті Сучава вранці 8 березня. Він зателефонував до екстреної служби та розповів, що перетнув кордон літаком.

На місце події прибули румунські прикордонники та поліція. Там вони виявили 31-річного українця з легкомоторним повітряним судном.

Як пише видання, чоловік пояснив, що залишив Україну через війну та мобілізацію. Саме тому він звернувся з проханням надати йому тимчасовий захист у Румунії.

Проте місцеві правоохоронці відкрили проти нього кримінальне провадження. Йому інкримінують незаконний перетин держкордону та керування літаком без необхідних сертифікаційних документів. Українських прикордонників також проінформували про подію.

