Владимир Зеленский провел переговоры с Яном Липавским, Александром Шалленбергом и Иваном Корчоком. Президент Украины ознакомил министров с ситуацией безопасности и инициативами Украины.

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Зеленский рассказал главам МИД об угрозах Украине

Речь шла прежде всего об активизации минского процесса и усиленной работе в нормандском формате.

Очень важно, что вы посетили зону проведения ООС и лично ознакомились с ситуацией на месте,

– сказал президент.

Главы МИД Чехии, Австрии и Словакии выразили единодушную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины. Дипломаты отметили, что Украина имеет полное и безоговорочное право самостоятельно определять пути обеспечения собственной безопасности и выбирать оборонные союзы.

Обратите внимание! Глава Украины поблагодарил страны Славковского формата за поддержку и конкретную помощь Украине.

Эти страны не эвакуировали семьи дипломатов из Украины

Президент отметил, что Чехия, Австрия и Словакия не эвакуировали семьи своих дипломатов с украинской территории. Таким образом сохранилось полноценное дипломатическое присутствие в Киеве.

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Что известно о визите глав МИД стран Славковского формата:

Визит министров иностранных дел рассчитан на 2 дня. Они сообщили, что присылают мощный сигнал центральноевропейской солидарности с украинским народом.

Липавский, Корчок, Шалленберг посетили зону проведения Операции Объединенных сил и встретились с украинскими военными.

Дипломатов принял и председатель правительства Украины Денис Шмыгаль.

Что известно о Славковском формате

Был основан премьер-министрами Чехии и Словакии и канцлером Австрии в чешском городе Славков 29 января 2015 года. В рамках этого союза Чехия, Австрия и Словакия сотрудничают в политической, экономической, культурной и гуманитарной сферах.

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