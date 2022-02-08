Владимир Зеленский провел переговоры с Яном Липавским, Александром Шалленбергом и Иваном Корчоком. Президент Украины ознакомил министров с ситуацией безопасности и инициативами Украины.
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Зеленский рассказал главам МИД об угрозах Украине
Речь шла прежде всего об активизации минского процесса и усиленной работе в нормандском формате.
Очень важно, что вы посетили зону проведения ООС и лично ознакомились с ситуацией на месте,
– сказал президент.
Главы МИД Чехии, Австрии и Словакии выразили единодушную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины. Дипломаты отметили, что Украина имеет полное и безоговорочное право самостоятельно определять пути обеспечения собственной безопасности и выбирать оборонные союзы.
Эти страны не эвакуировали семьи дипломатов из Украины
Президент отметил, что Чехия, Австрия и Словакия не эвакуировали семьи своих дипломатов с украинской территории. Таким образом сохранилось полноценное дипломатическое присутствие в Киеве.
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Что известно о визите глав МИД стран Славковского формата:
- Визит министров иностранных дел рассчитан на 2 дня. Они сообщили, что присылают мощный сигнал центральноевропейской солидарности с украинским народом.
- Липавский, Корчок, Шалленберг посетили зону проведения Операции Объединенных сил и встретились с украинскими военными.
- Дипломатов принял и председатель правительства Украины Денис Шмыгаль.
Что известно о Славковском формате
Был основан премьер-министрами Чехии и Словакии и канцлером Австрии в чешском городе Славков 29 января 2015 года. В рамках этого союза Чехия, Австрия и Словакия сотрудничают в политической, экономической, культурной и гуманитарной сферах.
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