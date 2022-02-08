Володимир Зеленський провів перемовини з Яном Ліпавським, Александром Шалленбергом та Іваном Корчоком. Президент України ознайомив міністрів з безпековою ситуацією та ініціативами України.

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Зеленський розповів главам МЗС про загрози Україні

Мовилось передусім про активізацію мінського процесу та посилену роботу у нормандському форматі.

Дуже важливо, що ви відвідали зону проведення ООС та особисто ознайомилися із ситуацією на місці,

– сказав президент.

Глави МЗС Чехії, Австрії та Словаччини висловили одностайну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Дипломати наголосили, що Україна має повне й беззаперечне право самостійно визначати шляхи забезпечення власної безпеки та обирати оборонні союзи.

Зверніть увагу! Глава України подякував країнам Славковського формату за підтримку й конкретну допомогу Україні.

Ці країни не евакуювали сім'ї дипломатів з України

Президент зауважив, що Чехія, Австрія та Словаччина не евакуювали сім'ї своїх дипломатів з української території. Таким чином збереглась повноцінна дипломатична присутність в Києві.

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Що відомо про візит глав МЗС країн Славковського формату:

Візит міністрів закордонних справ розрахований на 2 дні. Вони повідомили, що надсилають потужний сигнал центральноєвропейської солідарності з українським народом.

Ліпавський, Корчок, Шалленберг відвідали зону проведення Операції Об'єднаних сил та зустрілись з українськими військовими.

Дипломатів прийняв і голова уряду України Денис Шмигаль.

Що відомо про Славковський формат Був заснований прем'єр-міністрами Чехії та Словаччини і канцлером Австрії у чеському місті Славков 29 січня 2015 року. У рамках цього союзу Чехія, Австрія та Словаччина співпрацюють в політичній, економічній, культурній та гуманітарній сферах.

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