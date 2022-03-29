Начало глобальной игры Путина, – в МВД предупредили о новом шантаже России

Оккупанты продолжают наращивать численность своих войск на разных направлениях. Российский президент начинает маневрировать не только в военном плане.

Он намерен прибегнуть к газовому шантажу. Об этом в эфире 24 канала сказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

Обратите внимание Отказ G7 платить за газ рублями перечеркнул попытки России обойти санкции, – министр энергетики

"Думаю, что это начало большой глобальной игры Путина, которая связана, в частности, с газовым шантажом Европы", – подчеркнул Денисенко.

Важный и нефтегазовый фронт

По его словам, параллельно с боевыми действиями, которые для нас важнейшие, есть еще и нефтегазовый фронт, прежде всего газовый.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что с 1 апреля Россия не будет "заниматься благотворительностью": мол, или вы платите в рублях, или вообще ничего не получите.

Это напрягает большую часть европейцев и не только. Хотя G7 заявила, что не намерена платить в рублях, начинается период достаточно большой турбулентности в этом плане,

– подчеркнул Денисенко.

Россия хочет нажать на Европу

Он объяснил, что есть 2 очень важных аспекта:

одномоментно выключить газ в трубе невозможно. Если Россия говорит, что 1 апреля выключает газ, то он все равно будет качаться примерно 10 – 14 дней;

именно на это время приходится достаточно большая выплата "Газпрому" их международным обязательствам.

"Россияне будут "качать" эту историю, чтобы попытаться надавить на Европу и заставить европейцев быть более уступчивыми", – отметил советник главы МВД.

Денисенко предупредил о шантаже Путина: смотрите видео