Об этом 24 каналу рассказал эксперт по политическим и стратегическим коммуникациям Ярема Дух. По его словам, объяснение Ахметова выглядит попыткой найти хорошее и логическое объяснение выхода из этого бизнеса.

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Истинная причина может быть гораздо проще

Дух отмечает, что закон об олигархах подписали уже несколько месяцев назад. И сложно представить, что руководящий огромными предприятиями Ахметов так долго принимал соответствующее решение. Также не верится, что он сделал это впопыхах.

По мнению эксперта, Ахметов мог выйти из своего медиабизнеса по значительно более банальной причине – оптимизация финансов.

Мне это выглядит как попытка найти хорошее логическое объяснение, но думаю, что причина может оказаться значительно банальнее и прозаичнее. Я думаю, что это все из-за финансового вопроса, – отметил Ярема Дух.

Он признает, что иногда сложно поверить в самые простые объяснения. Однако стоит напомнить, что медиабизнес – это совсем недешевое удовольствие. И можно предположить, что "Медиа группа Украина" не была прибыльной или коммерчески выгодной.

Именно поэтому на весь этот проект требуются большие деньги. По всей вероятности, Ахметов решил больше не тратить большие деньги на собственный медиабизнес.

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Напомним, 11 июля Ринат Ахметов заявил о выходе из собственного медиабизнеса "Медиа группа Украина" из-за реестра олигархов, который создают в Украине. Он отдал все лицензии в пользу государства.

Представитель Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко подчеркнула, что олигарх не передал государству свои медиа. А только лицензии на вещание.

Добавим, в "Медиа группу Украина" входит ряд популярных телеканалов и других СМИ и платформ. Среди них: