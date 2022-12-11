Аэродром в оккупированном Джанкое стал главным логистическим хабом русских войск

После отступления из Херсона военный аэродром близ Джанкоя в оккупированном Россией Крыму стал главным логистическим хабом для российской армии и местом базирования ударных вертолетов.

Об этом сообщают журналисты Крым.Реалии и "Схемы" – со ссылкой на спутниковые снимки Planet Labs и комментарии экспертов на этот счет.

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Это произошло после того, как линия фронта сформировалась по руслу Днепра.

Эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк отметил, что поражение аэродрома Джанкой будет очень хорошим шагом с точки зрения усложнения проблемы с логистикой для южной группировки противника.

На спутниковых снимках Planet Labs за 31 октября 2022 можно увидеть, что на аэродроме в Джанкое стоят более полусотни вертолетов – Ка 52, Ми 28, Ми 35, Ми 8 и множество обустроенных мест для размещения зенитно-ракетных комплексов и ПВО. А также не менее трех складов с боеприпасами.



Спутниковые снимки / Фото "Схем"

Также журналисты заметили, что аэродром помимо вертолетов очень часто принимает грузовые самолеты и штурмовики Су-25.

Там взлетная полоса позволяет принимать тяжелые транспортные самолеты, и через Джанкой, как логистический узел, происходит поставка группировки войск в Херсонской области и частично в Запорожской области. Поэтому использование взлетно-посадочной полосы именно этого объекта оно достаточно интенсивно на сегодняшний день. За этим следует наблюдать,

– отметил Кевлюк.

"Отсюда они вылетают тоже на юг Украины"

На аэродроме в Джанкое на снимках Planet Labs был замечен транспортный самолет Ан-26. Вероятно, что им перевозят военные грузы, потому что это самый близкий аэродром к линии фронта. Об этом сообщил Денис Томенчук, редактор авиационного ресурса Militaryaviation.

Одна из главных авиагрупп российской армии расположена также и на аэродроме в Гвардейском. Здесь сосредоточены штурмовики Су-25. Именно эти самолеты Россия чаще всего использует, чтобы наносить авиаудары по украинским территориям.



Аэродром в Гвардейском / Фото "Схем"

По словам Дениса Томенчука, это "база их местного смешанного авиационного полка, у них эскадрилья Су-25 штурмовиков, другая эскадрилья Су-24 бомбардировщика".

"И здесь мы видим стоянку, где размещены штурмовики и количество тоже видно. Часть очевидна в полете, потому что снимок сделан днем. Здесь очевидно часть боекомплекта возле них находится, и отсюда они вылетают тоже на юг Украины для ведения боевых действий", – заявил Денис. Томенчук.

В целом журналисты Крым. Реалии совместно с коллегами по проекту "Схемы" насчитали в Крыму 10 действующих военных аэродромов и два авиазавода. На каждом есть склады с боеприпасами и емкости с горюче-смазочными материалами, которые при взрыве лишь усиливают разрушительный эффект.