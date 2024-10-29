Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире 24 Канала объяснил, с чем это может быть связано и отметил, что на своих складах россияне пытаются накопить боеприпасы российского производства, а не северокорейского.

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Уровень качества боеприпасов России, КНДР и Ирана

Основной расходник для российской армии на войне – это боеприпасы из КНДР, их оккупанты даже не оставляют надолго храниться на арсеналах. А оружие собственного производства наоборот складируют в определенном объеме на будущее. Потому что российские боеприпасы, по оценке Коваленко, по качеству значительно лучше, чем северокорейские.

При использовании этого оружия начинается игра в русскую рулетку: взорвется снаряд северокорейского производства в самой гаубице, или все же он сделает выстрел. А если сделает выстрел, то взорвется ли он, когда прилетит на позицию, если вообще по ней попадет,

– отметил Коваленко.

По словам военно-политического обозревателя, россияне не используют исключительно северокорейские боеприпасы, а применяют и собственные, делают определенные пропорции. Он отметил, что иранские боеприпасы по качеству тоже значительно лучше, чем производства КНДР.

Россия не испытывает "снарядного голода"

Пока что врагу, как объяснил военно-политический обозреватель, благодаря наличию боеприпасов КНДР удается решить проблему "снарядного голода".

Если бы поставки оружия из Северной Кореи и Ирана не было, Россия, по его мнению, сегодня имела бы такой потенциал артиллерии на поле боя, который не позволял бы ей ни наступать, ни даже держать оборону.

С такими показателями производства боеприпасов, который имеет Россия, она начала бы уже отступать, но сейчас она имеет достаточное снабжение от своих партнеров, чтобы продолжать наступательные действия,

– озвучил Коваленко.

Отметим, что издание Bloomberg пишет, что в разведке Южной Кореи считают, что КНДР поставила России 8 миллионов снарядов 122-го и 152-го калибров, а также 100 ракет и противотанковые комплексы.