Военно-промышленный комплекс Южной Кореи очень развит. Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп рассказал 24 Каналу, что там изготавливают современные боевые танки, артиллерийские системы, системы ПВО и снаряды.

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Оружие для Украины

Давид Шарп отметил, что Южная Корея имеет разнообразное оружие, которое, однозначно, бы понадобилось Украине.

У них даже есть танки Т-8, которые еще в девяностых годах были закуплены у России. Они могли бы быть очень полезными, в том смысле, что эти машины знакомы украинским войскам,

– сказал военный обозреватель.

Он пояснил, что это не западная техника, которая требует особой логистики или дополнительной подготовки личного состава.

Южная Корея, однозначно, могла бы найти в своем арсенале что-то, что можно было бы поставлять Украине для обороны собственных территорий.

Стоит отметить, что появились доказательства, что Северная Корея поставляет солдат России для войны против Украины. По словам главы украинской разведки Кирилла Буданова, уже к ноябрю на фронте будут привлечены более 11 000 военных из КНДР. Силы Северной Кореи является частью соглашения между Ким Чен Ыном и Владимиром Путиным, которая предусматривает обмен военной помощью на технологии для ядерного потенциала КНДР.