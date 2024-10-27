Військово-промисловий комплекс Південної Кореї дуже розвинений. Військовий оглядач з Ізраїля Давид Шарп розповів 24 Каналу, що там виготовляють сучасні бойові танки, артилерійські системи, системи ППО та снаряди.

Дивіться також Захід має готуватися до альянсу Росії, КНДР, Ірану та Китаю: WP спрогнозувало жахливий сценарій

Зброя для України

Давид Шарп зауважив, що Південна Корея має різноманітну зброю, яка, однозначно, б знадобилась Україні.

У них навіть є танки Т-8, які ще у дев'яностих роках було закуплено у Росії. Вони могли б бути дуже корисними, в тому сенсі, що ці машини знайомі українським військам,

– сказав військовий оглядач.

Він пояснив, що це не західна техніка, яка потребує особливої логістики чи додаткової підготовки особового складу.

Південна Корея, однозначно, могла б знайти у своєму арсеналі щось, що можна було б постачати Україні для оборони власних територій.

Варто зазначити, що з'явилися докази, що Північна Корея постачає солдатів Росії для війни проти України. За словами очільника української розвідки Кирила Буданова, вже до листопада на фронті будуть залучені понад 11 000 військових з КНДР. Сили Північної Кореї є частиною угоди між Кім Чен Ином та Владіміром Путіним, яка передбачає обмін військовою допомогою на технології для ядерного потенціалу КНДР.