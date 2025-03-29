Авиационный эксперт Константин Криволап в эфире 24 Канала отметил, что необычным в этой ситуации является то, что авианосец США должен находиться в Тихом океане, тогда как россияне видели его у своих берегов.

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"Как он там оказался, учитывая все конвенции? Совершенно непонятно, как они прозевали американский авианосец", – сказал Константин Криволап.

Он добавил, что Ил-38Н – это модернизированная версия старого самолета, первая модель которого была разработана еще в начале 1960 годов. Это самолет радиотехнической разведки, наблюдения, патрулирования и обнаружения.

Это радиотехнический шпион, который летает рядом с морскими группировками, пытается записать и перехватить их сигналы, установить закономерности и передать эту информацию для дальнейшего анализа. Он собирает данные, которые могут быть расшифрованы и использованы,

– объяснил Криволап.

По его словам, пролет такого самолета вблизи авианосца – это нонсенс. Ил-38Н имеет дальность обнаружения различных радиотехнических систем до 400 километров. То, что он приблизился к авианосцу настолько близко, свидетельствует о сознательной провокации.

На такой скорости разведку возле авианосца не проводят. Вероятнее всего, один партнер пролетел возле военного судна другого партнера. В других случаях подобные приближения рассматриваются как угроза,

– отметил Криволап.

Он добавил, что Ил-38Н имеет на вооружении бомбы и торпеды и предназначен для борьбы с подводными лодками. Криволап выразил удивление, что американцы позволили этот полет, и предположил, что это могли быть учения.