Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал. По его словам, захватчиков в Беларуси привлекли к совместным учениям.

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Почему в Беларуси уменьшилось количество российских военных

Сейчас, по нашим данным, чуть более 4 тысяч военнослужащих вооруженных сил России находятся на территории Беларуси, но они в основном привлечены либо на учениях совместных, либо к подготовке, которая продолжается в Беларуси,

– рассказал Демченко.

По его словам, это количество меньше, чем было ранее. Поскольку прошедшие подготовку подразделения Россия вывела из Беларуси на свою территорию для дальнейшего переброса, в частности, на Восток Украины, где продолжаются активные боевые действия.

Россия хочет разместить ядерку в Беларуси

Недавно Владимир Путин решил ответить на заявление Великобритании о предоставлении Украине боеприпасов с обедненным ураном. Президент России сообщил, что его страна разместит ядерное оружие в Беларуси. Так, к 1 июля там завершат строительство хранилища. Однако говорится не о предоставлении Беларуси ядерного оружия, чтобы им мог пользоваться Александр Лукашенко.

Отметим, что на заявление о ядерном оружии уже отреагировал высокий представитель Европейского Союза по внешней и политике безопасности Жозеп Боррель.

По информации The Guardian, исполняющий обязанности руководителя Международной кампании по запрету ядерного оружия Даниэль Хогста заявил, что пока у Путина есть ядерное оружие, Европа не может быть в безопасности. ICAN осудила заявление президента России.