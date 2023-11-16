От поля к пачке: качество и устойчивый подход на каждом этапе производства

С чего начинается качество чипсов? Большинство людей, не задумываясь, скажут, что из картофеля – и будут правы всего наполовину.

В значительной степени вкус чипсов зависит от правильного подхода к выращиванию картофеля – от ответственного производства и устойчивого развития. А также из тесного партнерства с местными фермерами, сообщает 24 Канал.

Читайте также Отсылка к статусу величайшего: компания Lay's поздравила Месси с первым голом в США – видео

Почему чипсы Lay's так вкусны

Бренд Lay's активно популяризирует в Украине лучшие мировые практики выращивания картофеля, взаимодействуя с фермерами и разрабатывая вместе с ними долгосрочные программы сотрудничества. Эти программы включают не только инвестиции в агробизнес, но и передачу агрономических ноу-хау для практического усовершенствования выращивания картофеля.

Почему чипсы компании Lay's так вкусны: смотрите видео

Особое внимание уделяется контролю качества картофеля, который становится чипсами Lay's. Кроме лабораторий в самом производстве, Lay's инвестировал в создание дополнительных лабораторий непосредственно на фермерских хозяйствах. Такой подход позволяет контролировать качество каждой партии картофеля еще до поступления на завод.

Кроме того, бренд поддерживает развитие инноваций и в методах хранения, вкладывая в строительство специальных хранилищ для картофеля. Передовые методы хранения, при которых не используется фреон, снижают выбросы CO2 (углекислого газа) в окружающую среду.

Благодаря целостному подходу и сотрудничеству с фермерами Lay's создает не просто продукт, а ответственную философию производства, направленную на поддержку и развитие украинского аграрного сектора.