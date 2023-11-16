Значною мірою смак чипсів залежить від правильного підходу до вирощування картоплі – з відповідального виробництва та сталого розвитку. А також із тісного партнерства з місцевими фермерами, інформує 24 Канал.

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Чому чипси Lay's такі смачні

Бренд Lay's активно популяризує в Україні найкращі світові практики вирощування картоплі, взаємодіючи із фермерами та розробляючи разом з ними довгострокові програми співпраці. Ці програми включають не лише інвестиції в агробізнес, але й передачу агрономічних ноу-хау для практичного вдосконалення вирощування картоплі.

Чому чипси компанії Lay's такі смачні: дивіться відео

Особлива увага приділяється контролю якості картоплі, що стає чипсами Lay's. Окрім лабораторій на самому виробництві, Lay's інвестував у створення додаткових лабораторій безпосередньо на фермерських господарствах. Такий підхід дозволяє контролювати якість кожної партії картоплі ще до її надходження на завод.

Крім того, бренд підтримує розвиток інновацій і у методах зберігання, вкладаючи у побудову спеціальних сховищ для картоплі. Передові методи зберігання, що не використовують фреон, знижують викиди CO2 (вуглекислого газу) у навколишнє середовище.

Завдяки цілісному підходу та співпраці із фермерами, Lay's створює не просто продукт, а відповідальну філософію виробництва, спрямовану на підтримку та розвиток українського аграрного сектору.