Байдена уже давно заменили бы: почему Демократическая партия США до сих пор не делает этого

Демократическая партия США уже давно размышляет над вариантом замены Джо Байдена. Однако это сделать не так легко.

Демократы перебрали все варианты и не нашли кандидата, который бы подходил на эту должность. Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Тарас Загородний, отметив, что партия Байдена уже осознала, что они могут проиграть избирательную кампанию.

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Почему демократы до сих пор не заменили Байдена

По словам политолога, если бы можно было просто заменить Байдена, то Демократическая партия сделала бы это давно. Разговоры об этом начались между демократами еще задолго до дебатов между Байденом и Дональдом Трампом.

В конце 2024 года социальный опрос среди американцев показал, что большое количество людей сомневается в его качественной работе на посту президента из-за состояния собственного здоровья.

Демократы провели все исследования, которые только могли, осуществили любое моделирование, учли всех, кого угодно. Скорее всего, пришли к неутешительному выводу, что других кандидатов у них нет,

– объяснил Загородний.

Если Байден выиграет выборы, есть вероятность, что демократы будут полагаться на его вице-президента. Однако они, по мнению политолога, уже смирились с проигрышем избирательной кампании и сконцентрируются на выборах в Конгрессе США.