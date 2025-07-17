Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в эфире 24 Канала отметил, что бывший премьер-министр Денис Шмыгаль хорошо разбирается в бюджетировании государственных программ и имеет прочные личные связи с рядом европейских партнеров.

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Шмыгаль имеет нужный опыт для этой должности

Он также добавил, что в Европе и Израиле распространена практика, когда бывший премьер-министр или министр юстиции занимает должность министра обороны.

"Это человек, который осведомлен в том, что происходит в логистике, в модерации. Опыт Шмыгаля как премьера – очевиден. Я не думаю, что кто-то скажет, что за 5 лет человек не погрузился глубоко в понимание того, что такое модерационные процессы", – сказал Михаил Подоляк.

Он отметил, что опыт Шмыгаля как министра обороны будет важным, ведь Министерство обороны – это ключевой модерационный центр. Все, что сегодня происходит на поле боя, зависит от того, насколько Украина способна самостоятельно обеспечивать себя инструментами для ведения войны. Хотя сейчас страна покрывает около 40% таких потребностей, все равно не обойтись без донорских или инвестиционных средств.

От модерационных процессов Министерства обороны зависит, насколько быстро, качественно и в каком объеме мы получим инструменты, существенно влияющие на понимание ситуации Россией: ей будет только хуже, больнее и дороже,

– сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что это – главная задача Шмыгаля. Он способен обеспечить эффективную модерацию ключевого направления, который определяет выживание Украины.