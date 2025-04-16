Военный эксперт, соучредитель Консорциума оборонной информации Михаил Самусь в разговоре с 24 Каналом рассказал, что боеприпасами российскую армию обеспечивает сегодня КНДР, а основной человеческий ресурс на фронте – именно российский.

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Какая могла быть цель у китайцев, взятых в плен?

Людей, которые бы за деньги были готовы идти гибнуть, по миру, как заметил Самусь, очень мало. Россияне, с его слов, это нация, а скорее совокупность лиц, которая может умирать за выплаты, при чем делать это сознательно.

Не думаю, что какие-то другие страны могут помочь Кремлю терять ежедневно по 1200 – 1500 военнослужащих. Такие ресурсы ни одна страна, кроме России, не сможет потянуть,

– отметил Самусь.

Военный эксперт прокомментировал ситуацию со взятыми в плен в Донецкой области китайцами. По его мнению, таких бойцов из Китая в российской армии незначительное количество.

Двое китайцев точно не помогут России. 10 тысяч северокорейцев также не существенно помогли россиянам. Главная ставка у них на российское "мясо",

– озвучил Самусь.

По мнению военного эксперта, ситуация с китайскими военнопленными демонстрирует проведение спецслужбами Китая и военной разведкой операции по проникновению в вооруженные силы России. Таким образом благодаря участию своих разведчиков в боях и находясь внутри российского войска Пекин мог получать информацию о новейших аспектах развития боевых действий.

Отметим, что российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко отметил, что в России есть три основных источника пополнения армии. Сейчас активными темпами проходит весенний призыв. Страна-агрессор планирует привлечь в свою армию 160 тысяч человек. Значительную долю в армии составляют россияне, которые имеют проблемы с законом, выбирая вместо тюрьмы – поехать на фронт. Он объяснил, почему именно этот ресурс заключенных в России бесконечен.