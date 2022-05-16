Почему до сих пор не введено эмбарго на российскую нефть

Нам всем хочется, чтобы наши союзники на своем Олимпе принимали мгновенные решения, которые бы приводили к неотвратимому поражению Мордора и его краху.

Шестая волна раздора

Но правда жестче. Олимпа нет, в европейской политике интриги и позиционные войны. Войной интересов стала шестая волна санкций в ЕС, где все 27 стран должны единодушно одобрить, в частности, полный отказ от российской нефти.

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Борьба за появление эмбарго на российскую нефть – на передовицах европейской и мировой печати. Драма разворачивается и публика следит за заявлениями Орбана и Европейской комиссии гораздо внимательнее, чем за Евровидением. Ставки высокие.

Цель Венгрии

Враг не пытается даже "сохранять лицо" своих приспешников и использует тактику разбитых окон. Создать одно исключение, потом другое, потом третье…

Попытки Венгрии получить себе "исключение из санкций" под разными предлогами – банальная попытка найти слабое место в единстве ЕС. Заявления Орбана о том, что страна не выживет без российской нефти, не выдерживают никакой критики. Даже Международное энергетическое агентство – аналитический центр, предсказывавший "шок" от энергетических санкций – признало: любая страна мира может сравнительно быстро адаптироваться к жизни без российской нефти.

Цель Венгрии – дать пример другим. За ними об "исключении" начинают говорить Греция, которая зарабатывает на танкерах, Словакия, Болгария. Ничего личного – просто бизнес, и Кремль это использует.

Олимп пока еще продолжает попытки договориться с использованием всех имеющихся возможностей. Традиционные инструменты – финансовые бонусы и дополнительные фонды. Однако даже эти обычно действенные инструменты на этот раз не срабатывают и не приближают к принятию столь нужного решения по введению эмбарго.

Не помогли даже "приветы" от лидеров G7, недвусмысленно напомнивших: российская нефть финансирует российское оружие. Которая сегодня бьет по больницам и нефтеперерабатывающим заводам в Украине, а завтра будет нацелена глубже в Европу.

Ставки заоблачные

Ставки уже заоблачные и растут даже для президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Ей приходится обеспечивать единство ЕС, а управляемость блока постоянно под угрозой, потому что не надо недооценивать Мордора. Орки хорошо знают слабые места Олимпа и когда на кону угроза навсегда потерять наиболее привлекательный рынок и доходы от него, то ждать скорой и безболезненной победы над ними не стоит.

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Так же не стоит создавать чрезмерные ожидания, вроде "решения по эмбарго будет принято в течение 24 часов". Потому что это не о решениях, а об ожесточенной и сложной борьбе, которая всех нас испытает на выносливость и стрессоустойчивость. И здесь нет легких путей, потому что теряют все.

В такой дипломатической битве невозможно просто стоять в стороне и ждать пока на Олимпе все уладят. Орбан поймал кураж и считает, что он всех обыгрывает, потому что правила не для него, а российская труба продолжит поставлять нефть и состояние.

Шансы на введение эмбарго до сих пор есть. Европейские дипломаты ищут решение вторую неделю подряд. И это касается не только европейского Олимпа, но и стран G7 и даже G20.

Но так получилось, что эта труба идет через Украину. И эта труба под нашей юрисдикцией и наша позиция может существенно повлиять на возможности Орбана наслаждаться игрой на Олимпе.