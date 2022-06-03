Почему Джонсон помогает Киеву в войне Путина: интервью с руководителем Chatham House в Украине

С самого начала войны Великобритания зарекомендовала себя как ближайшая союзница Украины. Борис Джонсон лично заинтересован в том, чтобы Киев дал на орехи Москве. Поддерживая наше государство в противостоянии русской обезумевшей ярости, он хочет лучшего будущего и для своего государства тоже.

Что известно о потенциальном новом военно-политическом союзе, в который официальный Лондон предложил войти Украине, кто должен составить компанию Лондону и Киеву в новопровозглашенном альянсе, какой будет роль Турции в случае ее вхождения в новый союз и обращают ли другие западные страны внимание на британскую позицию в контексте предоставления нам оружия – в эксклюзивном интервью сайту 24 канала рассказала руководительница украинского отделения в Chatham House Орыся Луцевич.

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Новый союз для Украины

Расскажите о деталях союза, который предлагает Украине Борис Джонсон.

Прежде всего нужно понять, что в публичном пространстве никаких деталей сегодня пока нет. Определенные переговоры продолжаются между Украиной, США и Британией на тему предоставления нашей стране гарантий безопасности. О них постоянно говорит Андрей Ермак, выступавший у нас в Chatham House 2 раза.

В заявлении Джонсона о возможности создания нового объединения стран, в которое предложено войти и нам, меня обеспокоило то, что, по его словам, оно будет состоять из стран, не очень любящих Брюссель.

Джонсон – это премьер-министр Брекзита, который сейчас ищет для Великобритании место в глобальном мире, где бы его государство не потеряло на самом деле позиций. Последние она сейчас теряет как часть европейского пространства после своего выхода из ЕС.

Как это будет связано с желанием Украины получить статус кандидата на вступление в Евросоюз – не совсем понятно. Возможно, это какой-нибудь запасной вариант на случай отклонения украинского запроса на кандидатство в июне. Или, если европейцы даже на прямое не откажут нам, а выдвинут какое-нибудь обтекаемое предложение, тогда украинская сторона может соответствующим образом отреагировать и предпочесть предложение британскому.

Однако, как я уже сказала, в настоящее время никакой конкретики в этом вопросе нет.

Кто еще может войти в этот клуб "Евроскептиков"?

Может быть, это и не совсем евроскептики. Скорее, это те, кто не чувствует, что Старая Европа (имеются в виду в первую очередь Франция и Германия, которые являются давними членами Европейского Союза – 24 канал), прилагает достаточно усилий для противодействия российской агрессии. В частности, говоря о других членах потенциального новосозданного союза, упоминали страны Балтии, Польшу. Именно они на первом этапе по замыслу инициаторов создания объединения должны составить компанию Украине и Великобритании.

Если Молдова и Грузия, тоже подавшие заявку на кандидатский статус, не получат желаемого, то они также могут рассчитывать на приглашение от Лондона. Уже сейчас могу сказать, что Грузия точно не получит статуса кандидата, Молдова – пока под вопросом.

Орыся Лацевич уверена, что Грузия не получит статус кандидата на вступление в ЕС / Фото из архива собеседницы

Этот союз можно рассматривать как альтернативу ЕС?

Я считаю, что достаточно рискованно позиционировать его как именно альтернативу. С политической точки зрения это может быть и привлекательно, но не соотносится с реальностью. Все-таки нужно понимать, что к евроскептикам можно отнести и Орбана. Однако не следует ожидать вступления Венгрии в этот союз в случае его воплощения в реальность.

Поэтому это несколько неправильная формулировка. Украина сейчас очень зависит от западного финансирования, и это не только деньги на оружие, но и всеобщая финансовая поддержка. И Европейский Союз в этом смысле играет очень важную роль. Он оказывает микрофинансовую поддержку нашему бюджету, будет вкладывать средства в восстановление Украины.

Именно поэтому нам сейчас крайне нежелательно делать какие-либо демарши относительно Брюсселя.

Возможно, стоит оценивать предложение британцев сквозь призму заявлений Макрона, который не спешит говорить о статусе кандидата для Украины, а предлагает вместо этого пребывание в чем-то вроде расширенного европейского пространства?

Наша власть совершила ошибку, когда сразу потребовала ускоренной процедуры членства. Противники идеи нашего вступления в тот же миг ухватились за это слово "ускоренной".

Есть страны Западных Балкан, которые быстрее нас стали в очередь за билетом в ЕС. Хотя на самом деле негативный привкус расширения Евросоюза кроется даже в вопросе Западных Балкан. Причина скорее в Румынии и Болгарии, которые вступили в ЕС, еще не совсем готовыми. Наибольшей слабостью их на момент вступления было недостаточное верховенство права и нездоровая конкуренция на рынке из-за мощной коррупционной составляющей.

Румынские и болгарские компании не на равных работали с представителями других европейских стран на западном рынке. Это была нечестная конкуренция. Это даже больше отбрасывает тень на нашу заявку, чем балканский фактор. Хотя последний озвучен как официальная причина.

Предложение Парижа о "концентрических кругах" Евросоюза не ново. Она существует во французском политикуме еще с конца прошлого века. Просто у нее пока нет никакого содержательного наполнения.

В любом случае на сегодняшний день Киев четко заявил, что не будет рассматривать никаких альтернатив ЕС, отдав предпочтение приложению всех усилий для получения статуса кандидата. Такая позиция украинской стороны прямо отражает ожидания нашего общества, связывающего победу в войне с получением Украиной упомянутого статуса. И, если Зеленский пойдет на какие-то компромиссы по НАТО, чего мы точно не знаем, он должен дать что-то в обмен на это.

В то же время, для европейцев в вопросе статуса Украины решающим остается вопрос судебной реформы. Не проведенная реформа судопроизводства, на мой взгляд, является наибольшим препятствием на нашем пути к получению статуса кандидата на вступление в ЕС.

Роль Турции

Говорят, что официальный Лондон направил предложение о присоединении к инициированному им союзу еще и Анкаре. Меня это не удивляет, учитывая, как британские партнеры в свое время ревностно отстаивали право Турции войти в ЕС. Какая роль должна быть отведена Анкаре в этой истории?

Турция упоминалась также во время разговоров об этом альянсе. Она присутствовала в списке вероятных членов этого военного союза. Подчеркиваю, что этот союз должен быть именно военным.

Турцию внесли в этот список совсем не случайно. Великобритания заинтересована в том, чтобы Анкара разделила ответственность за безопасность в Черном море. К ней должны, очевидно, приобщиться и мы в статусе часовых черноморского бассейна.

Не зря двустороннее украинско-британское сотрудничество имеет в своей структуре достаточно значительный военно-морской компонент. Из всех европейских стран у британской монархии один из самых мощных военно-морских, скажем так, комплексов.

Подписанное Украиной соглашение о стратегическом сотрудничестве с Британией предусматривает развитие отечественного флота. Москитного флота, защиты побережья и других вещей. Сейчас мы видим, как наши британские друзья дают нам Гарпуны для борьбы с российским флотом и разблокирования Черного моря.

Турция, в свою очередь, является очень важным игроком в Черном море.

Эрдоган активно включился в проблемы Украины / Фото Getty Images

Беспошлинный режим торговли с Великобританией

Как и сколько должен работать беспошлинный режим торговли между Украиной и Британией, о котором недавно было заявлено нашими британскими партнерами?

Пока что он будет действовать один год, как и в аналогичном случае в американо-украинской торговле. Впоследствии, возможно, действие этого режима будет продлено еще на время. Этот режим распространяется на все товары без исключения.

Опять же, в рамках уже упомянутого нами рамочного соглашения о стратегическом партнерстве также предусмотрено углубление экономического сотрудничества. Если говорить цинично, в случае падения украинской экономики на 30 – 40%, по разным оценкам, возникнет вопрос, а что же мы тогда будем экспортировать?

Решение о режиме беспошлинной торговли следует расценивать как жест доброй воли, политическую поддержку.

Британцы будут позже анализировать результаты своего решения и только потом будут принимать окончательное решение. Нельзя исключать, что инициатива выльется во что-то большее. Как, например, зона свободной торговли, которая станет завершающим этапом либерализации торговли начатой сейчас.

Насколько громок британский голос в вопросе предоставления нам вооружения другими странами? Оказывают ли британцы здесь какое-либо влияние на остальных наших партнеров?

Решающее влияние оказывает Америка в этом случае. Наша страна и Великобритания единодушны в том, что Россия должна быть выбита из всех наших захваченных ею территорий.

В Лондоне в этом все убеждены поголовно. Британская сторона выступает с позиции того, что наша победа выгодна не только нам. Однако ключевую координационную роль здесь продолжают играть исключительно Штаты.

Джонсон "играет" на стороне Киева / Фото Офиса Президента Украины

Какую цель преследует Лондон, помогая Киеву дать нагоняй Москве?

Джонсон хочет доказать миру британскую военно-политическую эффективность таким образом. Действующий британский премьер желает сделать Британию лидером Европы.

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