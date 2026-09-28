Немецкая партия "Альтернатива для Германии" получила рекордную поддержку на местных выборах в Саксонии-Анхальт, набрав 43,8% голосов. Несмотря на высокий результат внутри страны, ведущие ультраправые силы Европы отказываются от сотрудничества с этой политической силой из-за ее крайнего радикализма и пророссийской позиции.

Как сообщает CNN, выборы в Саксонии-Анхальт, Мекленбурге-Передней Померании и Берлине продемонстрировали массовый отток избирателей от традиционных политических сил. Однако ведущие правые силы Франции, Италии и Великобритании решили воздержаться от поздравлений в адрес немецких коллег.

Что говорят в Европе о позиции АдН?

Французская партия "Национальное объединение" под руководством Марин Ле Пен еще до голосования заявила о том, что нет планов по возобновлению сотрудничества с немецкой политической силой.

Французские правые долгое время проводили стратегию смягчения риторики, чтобы войти в политический мейнстрим и подготовиться к президентским выборам 2027 года.

Окончательный разрыв между партиями произошел после скандальных заявлений руководства "Альтернативы для Германии" о роли нацистской группировки СС во Второй мировой войне и разоблачения тайных планов по массовому выселению лиц иностранного происхождения.

У нас есть реальные проблемы что в плане стиля, так и в плане сути. Мы не считаем их своими союзниками в Германии,

– констатировал депутат французского парламента Франк Аллисио.

Отсутствие детоксикации и пророссийский вектор

В отличие от французских коллег, немецкая партия не пытается очистить свои ряды от экстремистских фракций.

Директор программ по Европе и Евразии аналитического центра Chatham House Грегуар Рус отмечает, что "Альтернатива для Германии" игнорирует обвинения спецслужб в правом экстремизме и открыто использует радикальную риторику.

Глубокие разногласия возникают и во внешней политике, в частности в отношении поддержки Украины и отношений с Кремлем. Премьер-министр Италии Джорджия Мелони и ее партия "Братья Италии" поддерживают НАТО и Украину, однако "Альтернатива для Германии" выступает против поставок оружия Киеву и требует отмены санкций против России.

Лидер британской партии "Реформировать Великобританию" Найджел Фарадж также критически оценивает позицию немецких правых. "Я считаю пропутинскую позицию труднопостижимой", – заявил политик, подчеркнув неприемлемость связей с диктаторскими режимами.

Иностранное влияние и вызовы для европейской безопасности

Немецкая политическая сила остается под прицелом из-за связей с иностранными государствами. В прошлом году бывшего помощника одного из ведущих членов партии осудили в Германии за шпионаж в пользу Китая, что привлекло дополнительное внимание к деятельности партии.

В то же время партия активно ищет поддержку в США, где Дональд Трамп приветствовал ее избирательный успех лозунгом MGGA, а миллиардер Илон Маск неоднократно выражал восхищение ее результатами.

Эксперт Грегуар Рус подчеркивает, что тесная связь с движением MAGA делает немецкую политическую силу непопулярной среди большинства европейских партнеров.

В случае дальнейшего роста влияния в регионах "Альтернатива для Германии" будет пытаться продвигать националистическую повестку дня и лоббировать отмену европейских энергетических санкций против Москвы.

Однако внешнеполитический курс страны остается в ведении федерального канцлера, а независимая судебная система и Конституционный суд Германии обеспечивают надежное сдерживание политических крайностей.

Что было известно ранее?

Как уже сообщалось на нашем сайте, после исключения из фракции "Идентичность и демократия" немецкие правые инициировали создание новой группы "Европа суверенных наций" в Европейском парламенте.

В это объединение вошли менее влиятельные радикальные силы из Болгарии, Венгрии, Польши и Словакии.