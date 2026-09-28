Як повідомляє видання CNN, вибори у Саксонії-Ангальт, Мекленбурзі-Передній Померанії та Берліні продемонстрували масовий відтік виборців від традиційних політичних сил. Однак провідні праві сили Франції, Італії та Великої Британії вирішили утриматися від вітань на адресу німецьких колег.

Що кажуть у Європі про позицію АдН?

Французька партія Національне об'єднання під керівництвом Марін Ле Пен ще до голосування заявила про відсутність планів щодо відновлення співпраці з німецькою політсилою.

Французькі праві тривалий час проводили стратегію пом'якшення риторики, аби увійти до політичного мейнстріму та підготуватися до президентських виборів 2027 року.

Остаточний розрив між партіями стався після скандальних заяв керівництва Альтернативи для Німеччини про роль нацистського угруповання СС у Другій світовій війні й викриття таємних планів щодо масового виселення осіб іноземного походження.

У нас є реальні проблеми як щодо стилю, так і щодо суті. Ми не вважаємо їх своїми союзниками в Німеччині,

– констатував депутат французького парламенту Франк Аллісіо.

Відсутність детоксикації та проросійський вектор

На відміну від французьких колег, німецька партія не намагається очистити свої лави від екстремістських фракцій.

Директор програм Європи та Євразії аналітичного центру Chatham House Грегуар Рус зазначає, що Альтернатива для Німеччини ігнорує звинувачення спецслужб у правому екстремізмі та відкрито використовує радикальну риторику.

Глибокі розбіжності виникають і в зовнішній політиці, зокрема щодо підтримки України та відносин із Кремлем. Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні та її партія "Брати Італії" підтримують НАТО й Україну, тоді як "Альтернатива для Німеччини" виступає проти постачання зброї Києву та вимагає скасування санкцій проти Росії.

Лідер британської партії "Реформувати Велику Британію" Найджел Фарадж також критично оцінює позицію німецьких правих. "Я вважаю пропутінську позицію важкою для розуміння", – заявив політик, підкресливши неприйнятність зв'язків із диктаторськими режимами.

Іноземний вплив та виклики для європейської безпеки

Німецька політсила залишається під прицілом через зв'язки з іноземними державами. Торік колишнього помічника одного з провідних членів партії засудили в Німеччині за шпигунство на користь Китаю, що привернуло додаткову увагу до діяльності осередку.

Водночас партія активно шукає підтримки у США, де Дональд Трамп привітав її виборчий успіх гаслом MGGA, а мільярдер Ілон Маск неодноразово висловлював захоплення її результатами.

Експерт Грегуар Рус підкреслює, що тісний зв'язок із рухом MAGA робить німецьку політсилу непопулярною серед більшості європейських партнерів.

У разі подальшого зростання впливу в регіонах "Альтернатива для Німеччини" намагатиметься просувати націоналістичний порядок денний та лобіювати скасування європейських енергетичних санкцій проти Москви.

Проте зовнішньополітичний курс країни залишається у віданні Федерального канцлера, а незалежна судова система та Конституційний суд Німеччини забезпечують надійне стримування політичних крайнощів.

Що було відомо раніше?

Як уже повідомлялося на нашому сайті, після виключення з фракції "Ідентичність і демократія" німецькі праві ініціювали створення нової групи "Європа суверенних націй" у Європейському парламенті.

До цього об'єднання увійшли менш впливові радикальні сили з Болгарії, Угорщини, Польщі та Словаччини.