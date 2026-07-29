"Более декоративная": Федоров объяснил, почему отказался от должности вице-премьера

Михаил Федоров высказал свое мнение о полномочиях вице-премьера по вопросам обороны и вице-премьера по вопросам инноваций в военной сфере. По его мнению, это не способствует раскрытию его сильных сторон.

Об этом Федоров рассказал в большом интервью для "Украинской правды", опубликованном 29 июля.

Почему Федоров отказался от должности вице-премьера?

Бывший глава Минобороны объяснил специфику функционала должностей, которую понял за время работы в правительстве.

Вице-премьер без министерства – это, по сути, как советник, который может давать рекомендации системе, как работать, но у тебя нет возможности сформировать команду, влиять на реальный результат,

– сказал Федоров.

Он считает, что на этой должности может возникать институциональный конфликт с министерствами, за которые он отвечает, поскольку не имеет влияния на назначение их руководителей.

Кроме того, его видение государственной политики может не совпадать с подходами этих ведомств. По мнению Федорова, "это скорее декоративная должность", которая не позволяет ему в полной мере реализовать свои сильные стороны.

Во время интервью Михаил Федоров также высказался о разногласиях между Минобороны и Генштабом. По его словам, между сторонами возникали институциональные противоречия относительно темпов изменений и расширения возможностей для молодых лидеров. При этом Федоров подчеркнул, что Минобороны не блокировало решения Генштаба или главнокомандующего.

Вместе с тем причиной увольнения Федорова стало "сильное недовольство многих людей" после начала перестройки процессов.