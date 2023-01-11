Реванш классического генералитета, – Подоляк объяснил, почему Герасимов заменил Суровикина

В среду, 11 января, Сергей Суровикин был снят с должности командующего объединенной группировкой войск в Украине. На этот пост назначили на этот пост назначен начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов.

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк прокомментировал очередную ротацию в России. Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона, пишет 24 канал.

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Это означает реванш генералитета классического, потому что Суровикин был близок к ультрарадикальной группировке в окружении Путина, претендовавшей на статус "мы главные",

– сказал Подоляк.

"Герасимов не случайный персонаж"

К этому статусу он в качестве примера привел Пригожина и Кадырова. По его словам, эта группа очень мощно продвигалась "снизу вверх".

Подоляк подчеркнул, что они хотели оказать свое окружение вокруг Путина, чтобы управлять Россией, понимая, что нынешний президент теряет влияние. Он отметил, что сам же диктатор осознал это, поэтому решил снизить Суровикина.

Советник руководителя ОП, что Герасимов не случайный персонаж. Он идейник гибридной войны в Донецкой области, заверил Подоляк.

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