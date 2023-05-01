Почему Гетманцев решил перезагрузить налоговую

В среду, 26 апреля, председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, Данило Гетманцев сообщил о регистрации законопроекта о "перезагрузке" Государственной налоговой службы. Новость оказалась неожиданной. Ведь до этого депутат неоднократно уверял, что ГНС полностью обновилась и работает эффективно.

Последним наиболее громким скандалом в налоговой стало разоблачение исполняющего обязанности главы Государственной налоговой службы в Киеве Оксаны Датий, которая является фигуранткой уголовного производства. Оксана стала известной после того, как во время обыска ДБР обнаружило у нее "Списки желаний", информирует 24 Канал. Например, в 2018-м Датий мечтала о повышении, соболиной шубе и часах Breguet. А уже в 2021 году – отдохнуть на Мальдивах и заработать 1 миллион долларов.

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По данным правоохранителей, общая сумма установленных необоснованных активов должностного лица составила около 1,4 миллиона долларов США. Это квартиры, дом и люксовые автомобили.

Через несколько дней в интервью Гетманцев, комментируя историю с Датий, сказал:

Мы видим обширную информационную кампанию, которая мне на самом деле не совсем поняла. Мне хотелось, чтобы работники правоохранительных органов отрабатывали свою работу, а не работали специалистами по СММ или пиару.

Глава комитета добавил, что борьба с коррупцией в налоговой началась еще год назад, до войны. И продолжалась в течение всего 2022 года. Был полностью перезагружен центральный аппарат Государственной налоговой службы. Уволены уже 28 руководителей областей. Руководство семи регионов перезагружено полностью.

Но скандал имел неожиданное продолжение. Вскоре во время заседания парламентской Временной следственной комиссии по вопросам экономической безопасности, где речь шла, в том числе, о налоговой города Киев, начался публичный спор между Гетманцевым и журналистом Юрием Бутусовым, обвинившим первого в ручном управлении блокированием налоговых накладных. Из-за этой проблемы работа тысяч компаний просто остановилась. Но оказалось, что "автоматическая" система управляется вручную – когда звонит по телефону сам Гетманцев, блокировка быстро снимается.

Все знают, что это не секрет, что господин Гетманцев поставил и руководителя налоговой службы действующего. И он прекрасно контактирует с этой задержанной госпожой Датий. Это не секрет,

– заявил Юрий Бутусов.

Конечно, Гетманцев не согласился, назвал выступление Бутусова "политическим спичом" и снова добавил, что "системной коррупции в налоговой не существует".

Но кроме Датий, руководившей налоговой Киева, обязанности заместителя главы всей ГНС выполняет 30-летний Евгений Сокур, экс-помощник депутата Гетманцева. Проследить заслуги и стремительную карьеру Сокура трудно, ведь на официальном сайте до сих пор отсутствует не только его биография, но даже фото. Будто должностное лицо работает "под прикрытием".

В общем, фундаментальные претензии к ГНС звучали не раз. По информации Члена Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нины Южаниной, 47,7% предприятий столкнулись с проблемой блокирования налоговых накладных.

В апреле НАБУ разоблачило схему вымогательства "откатов" за разблокирование налоговых накладных в главном управлении Государственной налоговой службы Львовской области. Цена вопроса – 1,5% от их суммы.

Другая "вкусная" тема налоговиков – это подакцизные товары. В первую очередь, сверхдоходный водочный бизнес. По закону на таких заводах размещается налоговый пост с постоянным присутствием работника ГНС, который должен контролировать законность производства. Но на практике вин "не замечает" ни дополнительного выпуска продукции, ни поддельных акцизных марок.

Последние месяцы новое Бюро экономической безопасности один за другим находит такие предприятия, которые работают по "форме два" – то есть за наличные. Последний пример – изъятие водки на 10 миллионов гривен в Винницкой области. Сотрудник налогового поста отсутствовал.

И хотя проблему с активностью БЭБ Гетманцев пытался решить, развернув кампанию по перезагрузке Бюро экономической безопасности, и даже заставил подать в отставку директора Бюро Вадима Мельника, детективы продолжают останавливать такое контрафактное производство.

На фоне критики от депутатов работы Бюро экономической безопасности и Государственной таможенной службы неожиданными оказались результаты опрос предпринимателей, проведенных Украинским Советом бизнеса в апреле. Оказалось, что хуже всего они оценили работу именно налоговой. И перезагрузка по мнению бизнеса ГНС требует больше всего по сравнению с БЭБ и ДМС.

Поэтому без дискуссии в публичном поле Даниил Гетманцев сразу зарегистрировал законопроект о перезагрузке налоговой, что на фоне его предварительных заявлений о хорошем положении дел в ГНС выглядит странно. Наверное, такой шаг должен продемонстрировать, что преференций для налоговой нет, ведь на фоне многочисленных производств ДБР, БЭБ и НАБУ говорить о хорошем положении дел все сложнее.