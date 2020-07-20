В СМИ распространяется информация о том, что у Яны Дугарь есть алиби, которое подтверждает невозможность ее соучастия в убийстве Шеремета, как лица, проводившего разведку размещения видеокамер.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел на официальном сайте.

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По версии следствия, среди доказательств, которые указывают на причастность Дугарь к убийству Шеремета, являются:

► Видеоматериалы – записи камер видеонаблюдения с улицы Липинского 15 и 18 июля 2016 года. На них зафиксирована девушка, проводящая разведку, фотографируя видеокамеры на мобильный телефон;

► Заключение эксперта от 21 ноября 2019 года. Согласно ему имеющиеся в видео индивидуально-психологические признаки невербального поведения девушки-разведчицы принадлежат одному и тому же лицу, а также изображено одна и то же лицо – Дугарь.

► Изъятые в ходе обыска по месту прохождения службы и проживания Дугарь два практических пособия "Разведывательно-поисковые действия" и "Военная разведка", и другие доказательства.

Также в МВД отмечают, что среди доказательств, указывающих на причастность Яны Дугарь к убийству Шеремета, негласные следственные действия. Ими зафиксировано, что Дугарь намеревалась передать сумку сапера, 2 книги саперного дела, 7 мобильных терминалов лицу по прозвищу "Череп".

Местонахождение данных вещей до настоящего времени не установлено. Фоноскопической экспертизой, которой подтверждено, что на записях голос именно Яны Дугарь,

– сообщили в МВД.

В то же время говорится о том, что стороной защиты Дугарь приводятся доказательства, которые в дальнейшем следствием были опровергнуты.



Яна Дугарь / Фото Twitter @HromadskeRadio

"Относительно роста подозреваемой Яны Дугарь. Дугарь от замеров отказалась, но ее адвокаты выложили в фейсбуке фото, на котором ее рост составляет 174-175 см. К тому же, при сравнении других лиц в сентябре 2019 года экспертами Киевского городского НИЭКЦ МВД Украины выяснено, что рост женщины-разведчицы составляет 167-174 см", – отметили в МВД.

Что известно о показаниях коллег и знакомых

В ведомстве отмечают, что сомнительными являются показания четырех знакомых Дугарь, которые уверенно помнят, что 15-18 июля 2016 года она находилась в госпитале Покровска.

"При этом допрошены следствием: из 47 допрошенных лиц, которые проходили службу в указанном госпитале, ни одно лицо не подтвердило ее пребывания на службе во время совершения преступления. Из 101 допрошенного лица, находившихся на лечении в госпитале, вспоминают медицинскую сестру по имени Яна – 6 человек. Хотя 4 из них вообще не находились на лечении 15 и 18 июля 2016 года. Вместе с тем документально подтверждено, что подозреваемая принимала участие лишь в 4 операциях, которые происходили на протяжении 01.07.2016 – 07.07.2016. Записи за другие дни о ней отсутствуют", – сообщили в МВД.

Добавили, что защита Дугарь также неоднократно утверждала о невозможности того, что Дугарь оставляла воинскую часть, в которой она проходила службу, "но только за два месяца документирования следствием доказано самовольное оставление места службы общим сроком 22 суток".

В министерстве подчеркнули, что "таким образом можно прийти к выводу, что подозреваемая склонна к обману, сокрытию определенных обстоятельств своей жизни, а поэтому ее утверждение о невозможности участия в преступлении нужно подвергать сомнению".

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В министерстве подчеркнули, что "таким образом можно прийти к выводу, что подозреваемая склонна к обману, сокрытие определенных обстоятельств своей жизни, а поэтому ее утверждение о невозможности участия в преступлении нужно подвергать сомнению".

Убийство Павла Шеремета: главное

20 июля исполняется 4 года со дня убийства журналиста Павла Шеремета. Его авто взорвали на одной из улиц Киева.

В декабре прошлого года во время пресс-конференции с участием президента министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании и объявлении подозрений фигурантам дела.

В то же время следователи продолжают поиск лиц, которые "подстрекали исполнителей сознательно или бессознательно" совершить убийство Шеремета.

Кого подозревают в исполнении убийства Шеремета:

Врача и волонтера Юлию Кузьменко;

Военную медсестру Яну Дугарь;

Ветерана АТО, музыканта Андрея Антоненко.

Зато они эти обвинения отвергают. Значительная часть общества и журналистов выступила в защиту подозреваемых и обвиняет силовиков в сфальсифицированных результатах следствия.