Чому Яна Дугарь не має беззаперечного алібі у справі Шеремета: пояснення МВС
У ЗМІ поширюється інформація про те, що у Яни Дугарь є алібі, яке підтверджує неможливість її співучасті у вбивстві Шеремета, як особи, яка проводила розвідку розміщення відеокамер.
Про це повідомили пресслужба Міністерства внутрішніх справ на офіційному сайті.
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За версією слідства, серед доказів, які вказують на причетність Дугарь до вбивства Шеремета, є:
► Відеоматеріали – записи камер відеоспостереження з вулиці Липинського 15 та 18 липня 2016 року. На них зафіксовано дівчину, що проводить розвідку, фотографуючи відеокамери на мобільний телефон;
► Висновок експерта від 21 листопада 2019 року. Згідно з ним наявні у відео індивідуально-психологічні ознаки невербальної поведінки дівчини-розвідниці належать одній і тій же особі, а також зображена одна і та ж особа – Дугарь.
► Вилучені у ході обшуку за місцем проходження служби та проживання Дугарь два практичних посібника "Розвідувально-пошукові дії" та "Військова розвідка", та інші докази.
Також в МВС зазначають, що серед доказів, які вказують на причетність Яни Дугарь до вбивства Шеремета, негласні слідчі дії. Ними зафіксовано, що Дугарь мала намір передати сумку сапера, 2 книги саперної справи, 7 мобільних терміналів особі на прізвисько "Череп".
Місцезнаходження даних речей до теперішнього часу не встановлено. Фоноскопічною експертизою, якою підтверджено, що на записах голос саме Яни Дугарь,
– повідомили у МВС.
Водночас йдеться про те, що стороною захисту Дугарь наводяться докази, які надалі слідством були спростовані.
Яна Дугарь / Фото Twitter @HromadskeRadio
"Щодо зросту підозрюваної Яни Дугарь. Дугарь від замірів відмовилась, але її адвокати виклали у фейсбуці фото, на якому її зріст становить 174-175 см. До того ж, при порівнянні інших осіб у вересні 2019 року експертами Київського міського НДЕКЦ МВС України з’ясовано, що зріст жінки-розвідниці становить 167-174 см", – зазначили у МВС.
Що відомо про свідчення колег та знайомих
У відомстві зазначають, що сумнівними є свідчення чотирьох знайомих Дугарь, які впевнено пам’ятають, що 15-18 липня 2016 року вона перебувала у шпиталі Покровська.
"При цьому допитані слідством: з 47 допитаних осіб, які проходили службу у вказаному шпиталі, жодна особа не підтвердила її перебування на службі у час вчинення злочину. Зі 101 допитаної особи, що перебували на лікуванні в шпиталі, пригадують медичну сестру на ім’я Яна – 6 осіб. Хоча 4 з них взагалі не перебували на лікуванні 15 та 18 липня 2016 року. Разом з тим документально підтверджено, що підозрювана брала участь лише у 4 операціях, які відбувались упродовж 01.07.2016 – 07.07.2016. Записи за інші дні про неї відсутні", – повідомили у МВС.
Додали, що захист Дугарь також неодноразово стверджував про неможливість того, що Дугарь залишала військову частину, в якій вона проходила службу, "але тільки за два місяці документування слідством доведено самовільне залишення місця служби загальним строком 22 доби".
У міністерстві підкреслили, що "таким чином можна прийти до висновку, що підозрювана схильна до обману, приховування певних обставин свого життя, а тому її твердження про неможливість участі у злочині потрібно піддавати сумніву".
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У міністерстві підкреслили, що "таким чином можна прийти до висновку, що підозрювана схильна до обману, приховування певних обставин свого життя, а тому її твердження про неможливість участі у злочині потрібно піддавати сумніву".
Вбивство Павла Шеремета: головне
- 20 липня виповнюється 4 роки від дня вбивства журналіста Павла Шеремета. Його авто підірвали на одній із вулиць Києва.
- В грудні минулого року під час пресконференції за участю президента міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи.
- Водночас слідчі продовжують пошук осіб, які "підбурювали виконавців свідомо чи несвідомо" вчинити вбивство Шеремета.
Кого підозрюють у виконанні вбивства Шеремета:
- Лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко;
- Військову медсестру Яну Дугарь;
- Ветерана АТО, музиканта Андрія Антоненка.
Натомість вони ці звинувачення відкидають. Значна частина суспільства та журналістів виступила на захист підозрюваних та звинувачує силовиків у сфальсифікованих результатах слідства.