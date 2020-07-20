У ЗМІ поширюється інформація про те, що у Яни Дугарь є алібі, яке підтверджує неможливість її співучасті у вбивстві Шеремета, як особи, яка проводила розвідку розміщення відеокамер.

Про це повідомили пресслужба Міністерства внутрішніх справ на офіційному сайті.

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За версією слідства, серед доказів, які вказують на причетність Дугарь до вбивства Шеремета, є:

► Відеоматеріали – записи камер відеоспостереження з вулиці Липинського 15 та 18 липня 2016 року. На них зафіксовано дівчину, що проводить розвідку, фотографуючи відеокамери на мобільний телефон;

► Висновок експерта від 21 листопада 2019 року. Згідно з ним наявні у відео індивідуально-психологічні ознаки невербальної поведінки дівчини-розвідниці належать одній і тій же особі, а також зображена одна і та ж особа – Дугарь.

► Вилучені у ході обшуку за місцем проходження служби та проживання Дугарь два практичних посібника "Розвідувально-пошукові дії" та "Військова розвідка", та інші докази.

Також в МВС зазначають, що серед доказів, які вказують на причетність Яни Дугарь до вбивства Шеремета, негласні слідчі дії. Ними зафіксовано, що Дугарь мала намір передати сумку сапера, 2 книги саперної справи, 7 мобільних терміналів особі на прізвисько "Череп".

Місцезнаходження даних речей до теперішнього часу не встановлено. Фоноскопічною експертизою, якою підтверджено, що на записах голос саме Яни Дугарь,

– повідомили у МВС.

Водночас йдеться про те, що стороною захисту Дугарь наводяться докази, які надалі слідством були спростовані.



Яна Дугарь / Фото Twitter @HromadskeRadio

"Щодо зросту підозрюваної Яни Дугарь. Дугарь від замірів відмовилась, але її адвокати виклали у фейсбуці фото, на якому її зріст становить 174-175 см. До того ж, при порівнянні інших осіб у вересні 2019 року експертами Київського міського НДЕКЦ МВС України з’ясовано, що зріст жінки-розвідниці становить 167-174 см", – зазначили у МВС.

Що відомо про свідчення колег та знайомих

У відомстві зазначають, що сумнівними є свідчення чотирьох знайомих Дугарь, які впевнено пам’ятають, що 15-18 липня 2016 року вона перебувала у шпиталі Покровська.

"При цьому допитані слідством: з 47 допитаних осіб, які проходили службу у вказаному шпиталі, жодна особа не підтвердила її перебування на службі у час вчинення злочину. Зі 101 допитаної особи, що перебували на лікуванні в шпиталі, пригадують медичну сестру на ім’я Яна – 6 осіб. Хоча 4 з них взагалі не перебували на лікуванні 15 та 18 липня 2016 року. Разом з тим документально підтверджено, що підозрювана брала участь лише у 4 операціях, які відбувались упродовж 01.07.2016 – 07.07.2016. Записи за інші дні про неї відсутні", – повідомили у МВС.

Додали, що захист Дугарь також неодноразово стверджував про неможливість того, що Дугарь залишала військову частину, в якій вона проходила службу, "але тільки за два місяці документування слідством доведено самовільне залишення місця служби загальним строком 22 доби".

У міністерстві підкреслили, що "таким чином можна прийти до висновку, що підозрювана схильна до обману, приховування певних обставин свого життя, а тому її твердження про неможливість участі у злочині потрібно піддавати сумніву".

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У міністерстві підкреслили, що "таким чином можна прийти до висновку, що підозрювана схильна до обману, приховування певних обставин свого життя, а тому її твердження про неможливість участі у злочині потрібно піддавати сумніву".

Вбивство Павла Шеремета: головне

20 липня виповнюється 4 роки від дня вбивства журналіста Павла Шеремета. Його авто підірвали на одній із вулиць Києва.

В грудні минулого року під час пресконференції за участю президента міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи.

Водночас слідчі продовжують пошук осіб, які "підбурювали виконавців свідомо чи несвідомо" вчинити вбивство Шеремета.

Кого підозрюють у виконанні вбивства Шеремета:

Лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко;

Військову медсестру Яну Дугарь;

Ветерана АТО, музиканта Андрія Антоненка.

Натомість вони ці звинувачення відкидають. Значна частина суспільства та журналістів виступила на захист підозрюваних та звинувачує силовиків у сфальсифікованих результатах слідства.