Президент США выбрал экономический трек, всячески угрожая уничтожить экономику России в случае, если российский диктатор не пойдет на компромисс. Бывший посол США в Украине Джон Хербст сказал 24 Каналу, сработает ли этот метод.

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Когда Путин пойдет на настоящие переговоры

Бывший посол США в Украине отметил, если президент Трамп будет вести сильную и мудрую политику, то сможет достичь мира в Украине, заставив Путина прекратить агрессию.

Я не уверен в том, что только экономические шаги, даже если они сильные, заставят Путина остановить войну,

– заметил Хербст.

Сейчас российская экономика в трудном состоянии и это может стать катастрофой. Однако никто не может с уверенностью сказать, что в течение 2025 года экономика России окажется в катастрофическом состоянии. По мнению экс-посла США в Украине, экономических шагов недостаточно для прекращения войны за 6 месяцев.

Путин хочет захватить еще больше украинских территорий и заставить ВСУ выйти из Курской области России. К этому времени он не хочет начинать переговоры, в частности с Трампом.

Только тогда, когда российский диктатор поймет, что не может взять еще земли, он пойдет на настоящие переговоры. Поэтому надо помочь Украине остановить продвижение российских войск и оккупацию новых территорий,

– сказал Хербст.

Он отметил, что крайне важно, чтобы это поняли в команде президента США.

Напомним, что после инаугурации Дональд Трамп пригрозил России усилением санкций, если та не согласится садиться за стол переговоров. В Кремле взамен цинично заявили, что Россия якобы готова провести переговоры по Украине, однако Путин ждет сигнала от Вашингтона.