Об этом заявил 24 канала директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос. По его словам, Эрдоган оказался в достаточно непростой ситуации.

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Какая причина такого поведения Эрдогана

Семиволос отметил, что многих интересует, какую игру Эрдоган ведет по России и Западу. Хотя все прекрасно представляют, кто такой Эрдоган.

Все знают в принципе основы его политики, насколько он может зайти в своих амбициях и попытках найти собственный третий путь,

– сказал он.

Директор Центра ближневосточных исследований считает, что подобная позиция в значительной степени обусловлена внутриполитическими обстоятельствами, в которых оказался Эрдоган.

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"Эрдоган попал в ловушку обещаний"

По словам Семиволоса, к этому привели желание Эрдогана любой ценой выполнить обещания, которые давала его правящая партия на столетие республики и год выборов президента.

То есть Эрдоган скорее попал в такую ловушку обещаний и пытается, собственно, их выполнить любой ценой,

– подчеркнул директор Центра ближневосточных исследований.

Ситуация, заметил он, не проста. Эрдоган довольно часто ведет сложную политическую игру на уровне фола с россиянами, особенно заигрывая с Путиным. Между тем, отношения между президентом Турции и условным Западом могут быть затруднены.

Обратите внимание! Президент Турции в последнее время играет на стороне Украины . Политтехнолог Михаил Шейтельман считает, что Эрдоган поступает так, как ему выгоднее, ведь стремится ослабить российскую федерацию в Черном море.

Переговоры Эрдогана с Путиным: что известно

Президент Турции Реджеп Эрдоган 5 августа прибыл в Россию . В Сочи он провел встречу с Владимиром Путиным. Речь шла о сотрудничестве и газовых вопросах.

Эрдоган подтвердил, что Турция решила оплачивать часть российского газа по рублям. Он не рассказал, о какой именно части оплаты за газ говорится.

Также по возвращении из Сочи Реджеп Эрдоган заявил, что в Турции пять банков переходят на российскую платежную систему "Мир". Это вроде бы нужно самой стране, а также для облегчения путешествий для туристов из государства-террористки.

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