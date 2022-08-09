Про це заявив 24 каналу директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос. За його словами, Ердоган опинився у доволі непростій ситуації.
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Яка причина такої поведінки Ердогана
Семиволос зазначив, що багатьох цікавить, яку гру Ердоган веде щодо росії і Заходу. Хоча всі чудово уявляють, хто такий Ердоган.
Всі знають у принципі основи його політики, наскільки глибоко він може зайти в своїх амбіціях і спробах знайти власний третій шлях,
– сказав він.
Директор Центру близькосхідних досліджень вважає, що така позиція значною мірою обумовлена внутрішньополітичними обставинами, в яких опинився Ердоган.
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"Ердоган потрапив у пастку обіцянок"
За словами Семиволоса, до цього призвели бажання Ердогана за всяку ціну виконати обіцянки, які давала його правляча партія на століття республіки і рік виборів президента.
Тобто Ердоган радше потрапив у таку пастку обіцянок і намагається, власне, їх виконати за будь-яку ціну,
– наголосив директор Центру близькосхідних досліджень.
Ситуація, зауважив він, не є простою. Ердоган доволі часто веде складну політичну гру на рівні фолу з росіянами, аж надто, заграючи з путіним. Тим часом відносини між президентом Туреччини й умовним Заходом можуть бути ускладнені.
Переговори Ердогана із путіним: що відомо
- Президент Туреччини Реджеп Ердоган 5 серпня прибув до росії. У Сочі він провів зустріч із владіміром путіним. Мовилось про співпрацю та газові питання.
- Ердоган підтвердив, що Туреччина вирішила оплачувати частину російського газу рублями. Він не розповів, про яку саме частину оплати за газ мовиться.
- Також після повернення із Сочі Реджеп Ердоган заявив, що у Туреччині 5 банків переходять на російську платіжну систему "Мір". Це буцімто потрібно самій країні, а також для полегшення подорожей для туристів з держави-терористки.
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