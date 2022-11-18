Вероятно, это объясняется борьбой за влияние внутри России. Такое мнение 24 каналу высказал российский журналист и блогер Майкл Наки.

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Почему Кадыров и Пригожин не критикуют Суровикина

Лапин (Александр Лапин – экс-командующий группировкой российских войск "Центр" – 24 канал) в войне против Украины очевидно был человеком, которого хотели сместить, а Суровикин является человеком, который, вероятно, имеет какие-то связи с Кадыровым и Пригожиным, или они (Кадыров и Пригожин – 24 канал) надеются, что будут иметь, поэтому и отношение другое,

– объяснил Наки.

По его словам, Кадыров и Пригожин даже оправдывают Суровикина, мол, ему пришлось разгребать то, что было до него, поэтому он не виноват в потере россиянами Херсона. Более того, они делают заслугу из того, что глава оккупационных войск в Украине публично заявил, что захватчики покидают город.

Впрочем, по мнению российского журналиста, терпение Рамзана Кадырова и Евгения Пригожина по отношению к Суровикину не бесконечно.

Майкл Наки объяснил, почему Кадыров и Пригожин не критикуют Суровикина: смотрите видео

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