Ймовірно, це пояснюється боротьбою за вплив всередині Росії. Таку думку 24 каналу висловив російський журналіст та блогер Майкл Накі.
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Чому Кадиров та Пригожин не критикують Суровікіна
Лапін (Олександр Лапін – екскомандувач угрупуванням російських військ "Центр" – 24 канал) у війні проти України очевидно був людиною, яку хотіли змістити, а Суровікін є людиною, яка, ймовірно, має якісь зв'язки з Кадировим та Пригожиним або вони (Кадиров і Пригожин – 24 канал) сподіваються, що будуть мати, тому й відношення інше,
– пояснив Накі.
За його словами, Кадиров і Пригожин навіть виправдовують Суровікіна, мовляв, йому довелося "розгрібати" те, що було до нього, тому він не винен у втраті росіянами Херсона. Ба більше, вони роблять заслугу з того, що очільник окупаційних військ в Україні публічно заявив, що загарбники лишають місто.
Утім, на думку російського журналіста, терпіння Рамзана Кадирова та Євгенія Пригожина щодо Суровікіна не є нескінченним.
Майкл Накі пояснив, чому Кадиров та Пригожин не критикують Суровікіна: дивіться відео
Міжусобиці в Росії: що відомо
- Тривалий час ширяться припущення, що серед військового керівництва Росії наростає конфлікт та боротьба за владу. Це відбувається й між теперішнім міністром оборони країни-агресорки Шойгу та засновником ПВК "Вагнера" Пригожиним. Крім того, очільник Чечні Рамзан Кадиров також прагне більшої влади.
- Ба більше, Кадиров і Пригожин вже поділили владу в Росії. Політтехнолог Михайло Шейтельман назвав їхні програму-мінімум та програму-максимум щодо подальшої ролі в країні-агресорці.
- В американському Інституті вивчення війни висловили думку, що російський диктатор став залежним від сил засновника ПВК "Вагнера" та лідера Чечні. На думку аналітиків, це причина того, що Кадиров та Пригожин є незалежними фігурами в Росії.
- Владімір Путін у поразках в Україні також звинувачує міноборони країни-агресорки. Російський правозахисник Марк Фейгін припустив, що очільник Кремля "робить ставку" на Кадирова та Пригожина.