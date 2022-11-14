Про це 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко. За його словами, Дугін і його однодумці вважають, що прийшов час більш рішучих і адекватних політиків, ніж Путін.

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Дугін "зламався"

Вадим Денисенко зазначив, що крім лібералів, в Росії викристалізувалась нова опозиція до очільника Кремля у вигляді ультранаціоналістів, які дуже хочуть, щоб прийшов до влади їх представник.

Він зазначив, що російська система на прикладі Дугіна показала, як швидко може зреагувати. І як людина, що втратила свою дочку, могла б перестати боятися за своє життя, висловлюючи ті думки, які хоче, – наскільки швидко вона злякалась і "зламалась".

В Росії, крім ультранаціоналістів, більш жодна політична сила не може вивести людей на вулиці. Але у них (ультранаціоналістів – 24 канал) таких планів поки що немає і найближчим часом не з'явиться,

– вважає радник.

Денисенко наголосив, що поки їде війна за розділ програм в межах системи існування дуже ослабленого арбітра Владіміра Путіна.

Пригожин і Кадиров хочуть увірватися у вищу політичну лігу

"Найголовніша, поки ще не оформлена, але дуже зухвала група – це ситуативний тандем Пригожина і Кадирова. Вони мріють отримати своє управління у Міністерстві оборони Росії", – мовить співрозмовник.

За його словами, Пригожин і Кадиров зараз мають дуже обмежений людський і фінансовий ресурс, і міноборони їм потрібно, щоб увірватися у вищу лігу російської політики.

Поки Путін буде робити й робить все від себе залежне, щоб утримати їх на відстані. Інколи дослухатись до них, але водночас не віддавати Міністерство оборони. Поки що говорити, що в Росії почалися бунти еліт зарано,

– вважає Денисенко.

Про бунти еліт в Росії поки що говорити зарано: дивіться відео



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